Στη λεωφόρο της ανέγερσης ποιοτικών ξενοδοχείων διαχρονικής αξίας τροχοδρομεί το modus operandi του ομίλου Electra Hotels & Resorts. Τούτων δοθέντων, το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το νέο ξενοδοχείο του ομίλου Electra Hotels & Resorts έπειτα από την ολοκλήρωση ενός project που υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ.

Το 5 αστέρων ξενοδοχείο, που αναπτύσσεται στη συμβολή των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμύνης και Δαγκλή στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στο στάδιο της θεμελίωσης και θα είναι η δεύτερη μονάδα με την υπογραφή των Electra Hotels στην πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος.

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου, που θα μπει σε τροχιά rebranding προσεχώς, περιλαμβάνει επίσης και το λίφτινγκ του Electra Palace Athens, δυναμικότητας 157 δωματίων, που βρίσκεται στην Ναυάρχου Νικοδήμου. Η ανακαίνιση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, η πρώτη θα ολοκληρωθεί φέτος και η δεύτερη του χρόνου, δεδομένου ότι το ξενοδοχείο θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Σημειωτέον ότι πέρυσι ολοκληρώθηκε και ο εκσυγχρονισμός του Electra Palace Rhodes στο νησί των Ιπποτών, ένα project 13 εκατ. ευρώ. Βέβαια, το πλάνο ανάπτυξης του ομίλου προβλέπει σε δεύτερο χρόνο την επέκταση του συγκεκριμένου ξενοδοχείου σε γειτνιάζον οικόπεδο.

Στα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά πλάνα του ομίλου περιλαμβάνεται και η ανακαίνιση του Electra Palace στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα πρόγραμμα δαπάνης 10 εκατ. ευρώ, το οποίο τοποθετεί το συνολικό εύρος των επενδύσεων του ομίλου από το 2020 έως σήμερα στα 65 εκατ. ευρώ.

Το νέο Electra Rhythm Athens

Πριν λίγες ημέρες έκανε το επίσημο ντεμπούτο του το ανανεωμένο Electra Rhythm Athens, στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ερμού, έπειτα από ένα πρόγραμμα ανακαίνισης 8 εκατ. ευρώ.

Το ξενοδοχείο έμεινε κλειστό για 6 μήνες περίπου, από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι τον περασμένο Μάιο, προκειμένου να ανακαινιστεί. Η 4 αστέρων ξενοδοχειακή μονάδα είναι σήμερα δυναμικότητας 101 δωματίων από 109 που διέθετε μέχρι πρότινος, με την πληρότητα τόσο στο Electra Rhythm Athens, όσο και στις άλλες δύο μονάδες του ομίλου, το Electra Metropolis Athens και το Electra Palace Athens, να υπερβαίνει σταθερά το 90%.

Υπογραμμίζεται ότι τα Electra Hotels & Resorts, συμπεριλαμβανομένου του υπό ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη, έχουν δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο επτά πολυτελών μονάδων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο και στην Κεφαλονιά.

Dertour

Την ίδια στιγμή η Dertour Group Hotel Division επεκτείνει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της για τη θερινή σεζόν 2026, προσθέτοντας νέα ξενοδοχεία και ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ιδιόκτητων μονάδων της σε περισσότερες από 120 σε 16 χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης αφορά Sentido, Calimera και Ananea σε δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου και την Ελλάδα, αλλά και σε μακρινούς εξωτικούς προορισμούς.

Ο λόγος για την lifestyle μάρκα Ananea, με φιλοσοφία «slow glamour» και χαλαρών ταξιδιωτικών εμπειριών, που επεκτείνεται και στην Ελλάδα. Πρόκειται για το Ananea Rocrita στην Κρήτη, που προέρχεται από τον πρώην Aldiana Kreta και αναμένεται να ανοίξει την άνοιξη του 2026.

Ο νέος CEO του hotel division της Dertour Group, Ingo Burmester, ανέφερε ότι η ανάπτυξη των ιδιόκτητων brands της εταιρείας –Sentido, Calimera και Ananea– επιτρέπει την καλύτερη κάλυψη διαφορετικών προτιμήσεων ταξιδιωτών, από lifestyle και slow–glamour εμπειρίες μέχρι οικογενειακές διακοπές και μεγάλες παραθαλάσσιες μονάδες.

6 νέα ξενοδοχεία

Πέραν του ορυμαγδού δημιουργίας 5άστερων ξενοδοχείων, αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για την ανέγερση 6 ξενοδοχείων που βρίσκονται στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στους Παξούς, στα Χανιά, στα Καλάβρυτα και στην Αιδηψό.

Αναλυτικά, η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ρόδου ενέκρινε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για επισκευές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές) για την αποκατάσταση του ξενοδοχείου Kalithea Horizon Blu (πρώην «Lomeniz Blue») που βρίσκεται στην παραλία Καβουράκια της Ρόδου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΟΣΙΜΕΞ Α.Ε.

Το Τμήμα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ενέκρινε την ανάθεση αποτύπωσης όψεων – κατόψεων – τομών (εσωτερικά και εξωτερικά) του κτιρίου επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 4, στο οποίο στεγάζεται ήδη και λειτουργεί επιχείρηση ξενοδοχείου με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΙΕΡΙ ΜΕΠΕ, ιδιοκτησίας του υπό σύσταση Ιδρύματος Ίδρυμα Αιμιλίας και Σπύρου Φλαμπουριάρη, κατόπιν έρευνας της αγοράς και λήψης τριών προσφορών, στην εταιρεία KERDOS QUANT Α.Ε.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων ενέκρινε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για εργασίες χωματισμών ή επισκευών με χρήση ικριωμάτων και λοιπές εργασίες στο ξενοδοχείο Paxos Club Resort and Spa μίσθωσης της εταιρείας PAXOS CLUB ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Χανίων χορήγησε οικοδομική άδεια για την προσθήκη ισόγειου καταστήματος (πέτρινη κατασκευή) σε οικόπεδο με διώροφη οικοδομή και τουριστική χρήση, ισόγειο μπαρ και πισίνα που βρίσκεται στη θέση ΒΑΡΔΙΑ Ιναχωρίου Κισσάμου, ιδιοκτησίας κ. Ευάγγελου Τζανάκη.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Αιγιαλείας ενέκρινε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τη θερμομόνωση όψης του ξενοδοχείου ANESIS με χρήση ικριωμάτων που βρίσκεται στα Καλάβρυτα, ιδιοκτησίας του κ. Δημήτρη Μιχαλόπουλου κατά 50% και του κ. Νικόλαου Μιχαλόπουλου κατά 50%.

Τέλος, ο δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενέκρινε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας που αφορούν σε εργασίες εξωτερικών χρωματισμών, συντήρηση, επισκευή στεγών στο τετραώροφο ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΛΟΥΤΡΩΝ, ξενοδοχείο ΑΥΡΑ.