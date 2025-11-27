Είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ιταλίας, με μια ατμόσφαιρα ποιητική και όχι τυχαία. Γιατί το Tellaro, το γραφικό ψαροχώρι που είναι σκαρφαλωμένο σε απότομους βράχους στην ανατολική ακτή του κόλπου της La Spezia στη Λιγουρία, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης μεγάλων ποιητών, όπως ο Λόρδος Βύρων και ο D. H. Lawrence, ενώ υπήρξε τόπος κατοικίας του σκηνοθέτη Mario Soldati.

Το μικροσκοπικό λιμάνι, τα πλακόστρωτα που φιλοξενούν πολύχρωμες βάρκες και τα παστέλ κτίρια που κρέμονται από το γκρεμό φωτίζονται μοναδικά στο ηλιοβασίλεμα. Αν ο δρόμος σάς φέρει κάποια στιγμή στο Tellaro, αξίζει να επισκεφθείτε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία χτίστηκε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και το Φυσικό Πάρκο Montemarcello Magra, όπου θα ανακαλύψετε μια μεγάλη ποικιλία μεσογειακής φύσης, πανίδας και χλωρίδας.

Σύμφωνα με έναν τοπικό μύθο, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης από Σαρακηνούς πειρατές τον Μεσαίωνα, ένα γιγαντιαίο χταπόδι προειδοποίησε τους κατοίκους για την επιδρομή χτυπώντας το καμπαναριό της εκκλησίας. Έτσι κάθε χρόνο πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Χταποδιού τη δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου με πολλές τοπικές νοστιμιές.

Κάθε χρόνο οι κάτοικοι γιορτάζουν τη γέννηση του Ιησού με τα υποβρύχια Χριστούγεννα. Το άγαλμα του μωρού Ιησού αναδύεται από το νερό από δύτες και τοποθετείται σε μία φάτνη που φωτίζεται από 8.000 κεριά ενώ πλήθος πυροτεχνημάτων πάνω από τη θάλασσα φωτίζουν μαγικά το Tellaro.

