Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το 34ο Φόρουμ του CEO Clubs Greece, «The Story Behind the Quote: When Words Become Beacons and Mirrors – Chapter II». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών, έναν χώρο που πρόσφερε την ιδανική, ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα για μια βαθιά, προσωπική ενδοσκόπηση, φέρνοντας κοντά πάνω από 300 CEOs-μέλη του Club και τις ηγετικές τους ομάδες.

Με τη διεξαγωγή του 34ου Φόρουμ, το CEO Clubs Greece επιβεβαίωσε τη σταθερή και μακροχρόνια επίδραση που έχουν τέτοιες θεσμικές συναντήσεις στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, λειτουργώντας ως ο καθρέφτης αλλά και ο καταλύτης της εξέλιξης της ηγεσίας στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το «Chapter II» του φετινού τίτλου προστίθεται στην ιστορική παρακαταθήκη του CEO Clubs καθώς το 2018, όταν η Ελλάδα έβγαινε από μια δεκαετή οικονομική ύφεση, το πρώτο κεφάλαιο (Chapter I) του αντίστοιχου Φόρουμ είχε αναδείξει ως κινητήρια δύναμη το θάρρος και την ανθεκτικότητα των ηγετών. Σήμερα, εν μέσω πρωτοφανών τεχνολογικών εξελίξεων και διαρκούς αβεβαιότητας, το δεύτερο κεφάλαιο ανέδειξε ότι η ουσία της ηγεσίας βρίσκεται στην ανθρωπιά μας: στην αναμφισβήτητη «περιουσία» μας, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και τον πυρήνα της ύπαρξής μας, που μετατρέπει την εμπειρία σε σοφία, συλλογικό συναίσθημα και ανάπτυξη.

Η ουσία του Φόρουμ βρισκόταν στη βαθιά, ανθρώπινη διάσταση των ιστοριών που μοιράστηκαν οι οκτώ διακεκριμένοι ομιλητές, οι οποίοι έδειξαν το απαραίτητο θάρρος να «απογυμνωθούν» από τα πέπλα του status και να μοιραστούν «απλόχερα» και με παρρησία την ουσία πίσω από τις ιστορίες που συνόδευαν τα αποφθέγματά τους.

Οι ηγέτες αυτοί που μοιράστηκαν τους προσωπικούς τους «φάρους» ήταν οι: Γιώργος Βαρβαρέλης, Ιδρυτής και CEO της AUGMENTA, Φίλιππος Βενετόπουλος, CEO της VARIETY CRUISES, Τέτα Δαδακαρίδη, CEO της DADAKARIDES SALT, Χρήστος Καχραμανόγλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και CEO της VIOPOL Polyurethane Systems, Νατάσα Κόβα-Kneiss, CEO της ELTRAK Group, Roxana Lucuta, Managing Director της LINDE Hellas, Δημήτρης Λυμπεράκης, CEO της EGNATIA Aviation και Ana Vukovic, Managing Director της AVTB.

Οι αφηγήσεις τους ήταν συγκλονιστικές, αποκαλύπτοντας στιγμές ευαλωτότητας, αβεβαιότητας, πόνου, φόβου αλλά και διαύγειας, αποφασιστικότητας, σθένους και οράματος. Όλες αυτές οι «μάχες» συνθέτουν και τις «ουλές» που φέρει κάθε ηγέτης.