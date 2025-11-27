Νέο βίντεο με πρωταγωνίστρια την κυρία Χρυσούλα, για ακόμα μία φορά, δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή τις απάτες που σημειώνονται καθημερινά σε βάρος ηλικιωμένων.

Η κυρία Χρυσούλα, η οποία πριν από περίπου έναν μήνα είχε αντιμετωπίσει απατεώνα που προσπάθησε να την πείσει ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα στο σπίτι της, τα έβαλε αυτή τη φορά με την απάτη για την… αυξημένη ραδιενέργεια.

Η γυναίκα που την κάλεσε με σκοπό να της κλέψει τα κοσμήματα και της ζήτησε να τα βάλει σε αλουμινόχαρτο, η «κυρία Χρυσούλα» ως πιο ενημερωμένη πλέον της απάντησε «τι είναι, φαγητό ή ανταύγειες».

Το βίντεο που αναρτήθηκε από την ΕΛΑΣ με τη λεζάντα: «Μένουμε ενημερωμένοι… Το λέει και η κ. Χρυσούλα..!», καταλήγει με την ηλικιωμένη γυναίκα να κρατάει μια εφημερίδα με τη λέξη «ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ».