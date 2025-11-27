Η Τουρκία εξέφρασε τη σφοδρή της αντίδραση για τη συμφωνία οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία με τον Λίβανο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντσού Κετσελί, η Κύπρος, από το 2003, «παραβλέπει τους Τουρκοκύπριους ως ίσο κυρίαρχο στοιχείο του νησιού και προχωρά σε διμερείς συμφωνίες για τη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Κύπρο χωρίς τη συμμετοχή τους».

Επιπλέον, τονίζει ότι η Τουρκία και η «ΤΔΒΚ» θα συνεχίσουν να «υπερασπίζονται με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Lübnan ile GKRY Arasında İmzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması Hakkında:



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 2003 yılından itibaren, Kıbrıs Adası'nın egemen eşit unsuru olan Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak, bölgedeki kıyıdaş ülkelerle Kıbrıs Adası'nın… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) November 27, 2025

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία (Νότια Κύπρος) από το 2003 και έπειτα υπογράφει διμερείς συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών γύρω από το νησί της Κύπρου με τις παράκτιες χώρες της περιοχής, αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι αποτελούν ισότιμο κυρίαρχο στοιχείο του νησιού.

Τελευταία, η Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) που είχε υπογραφεί μεταξύ Λιβάνου και ΔΣΚ το 2007 αλλά δεν είχε τεθεί σε ισχύ και υπεγράφη εκ νέου χθες (26 Νοεμβρίου) μεταξύ των δύο χωρών.

Η περιοχή που αφορά η εν λόγω συμφωνία βρίσκεται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία καταχωρήσαμε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, ωστόσο η χώρα μας προσεγγίζει το θέμα στο πλαίσιο του Κυπριακού και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Η υπογραφή τέτοιων συμφωνιών από το Λίβανο ή άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής με τη ΔΣΚ επηρεάζει άμεσα τα ισότιμα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στο νησί.

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ΔΣΚ δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους ούτε το σύνολο του νησιού και δεν έχει εξουσία να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες που αφορούν ολόκληρο το νησί.

Καλούμε τις χώρες της περιοχής και τη διεθνή κοινότητα να μη στηρίζουν αυτά τα μονομερή βήματα της ΔΣΚ και να μη γίνονται συμμέτοχοι σε προσπάθειες απαλλοτρίωσης των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι αποτελούν ισότιμο κυρίαρχο στοιχείο του νησιού.

Η Τουρκία, μαζί με την ΤΔΒΚ, θα συνεχίσει αποφασιστικά να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».