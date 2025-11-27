Αντιμέτωπος με μια ακόμη βραδιά γεμάτη προκλήσεις, αλλά και με την αυτοπεποίθηση που έχει χτίσει από το εντυπωσιακό σερί επιτυχιών των τελευταίων εβδομάδων, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να δώσει μία από τις πιο κρίσιμες ευρωπαϊκές μάχες της σεζόν. Το «τριφύλλι» φιλοξενεί απόψε τη Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00, CosmoteSports 4HD) με στόχο την πρώτη του εντός έδρας νίκη στη League Phase του Europa League, ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει σε εξαιρετική θέση για την πρόκριση στα νοκ-άουτ, παρά τα σοβαρά προβλήματα απουσιών που έχουν συσσωρευτεί.

Οι «πράσινοι» εξακολουθούν να πορεύονται με πολλές απουσίες: τραυματίες παραμένουν οι Λαφόν, Πελίστρι, Κυριακόπουλος και Ρενάτο Σάντσες, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι και Γερεμέγεφ. Επιπλέον, ο Πέδρο Τσιριβέγια παραμένει «λαβωμένος» στον αστράγαλο, την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να χτίσει πάνω στα δύο εντυπωσιακά εκτός έδρας «διπλά» σε Βέρνη (4-1) και Μάλμε (1-0). Αυτές οι επιτυχίες έχουν δημιουργήσει δυναμική και έχουν «απαντήσει» στην απρόσμενη εντός έδρας ήττα από τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς (2-1), με την ανάγκη για νίκη απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Αυστρίας, μια από τις πιο «σκληρές» ομάδες του θεσμού, να είναι πλέον επιτακτική για βαθμολογική «εξαργύρωση».

Το μεγαλύτερο ζήτημα για τον Ράφα Μπενίτεθ αφορά τη σύνθεση της μεσαίας γραμμής, καθώς ο Μανώλης Σιώπης είναι τιμωρημένος λόγω συμπλήρωσης τριών κίτρινων καρτών, ενώ ο Τσιριβέγια δίνει μάχη με τον χρόνο εξαιτίας φλεγμονής στον αστράγαλο μετά τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Ο Ισπανός μέσος δούλεψε πολλές ώρες με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, προπονήθηκε την Τετάρτη (26/11) με δεμένο πόδι και πλέον θεωρείται πιθανό να βρεθεί ακόμη και στο βασικό σχήμα, κάτι που θα διευκολύνει σημαντικά τον Μπενίτεθ στη διαχείριση του άξονα.

Σε κάθε σενάριο, βασικός θα είναι ο Άνταμ Τσέριν, με τον ρόλο του να διαμορφώνεται ανάλογα με τη συμμετοχή του Τσιριβέγια. Αν ο Ισπανός ξεκινήσει, ο Τσέριν θα τοποθετηθεί στο «8», ο Μπακασέτας θα αναλάβει το «10» και ο Τζούριτσιτς θα κινείται στο αριστερό άκρο. Αν ο Τσιριβέγια μείνει στον πάγκο και χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση, ο Σλοβένος θα καλύψει το «6», ο Μπακασέτας θα ανέβει στο «8» και ο Τζούριτσιτς θα περάσει στον κεντρικό επιτελικό ρόλο.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να επιστρέψει ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση και θα καλύψει τη θέση του τραυματία Αλμπάν Λαφόν. Στο δεξί άκρο της άμυνας επανέρχεται ο Γιάννης Κώτσιρας, ενώ ο Μλαντένοβιτς θα παραμείνει στα αριστερά. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται και πάλι από τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά. Στις πτέρυγες της επίθεσης προορίζονται οι Ματέους Τετέ και Ανάς Ζαρουρί – ή ο Τζούριτσιτς, εφόσον ο Τσιριβέγια ξεκινήσει βασικός – ενώ για τη μοναδική θέση στην κορυφή της επίθεσης διεκδικούν με ίσες πιθανότητες οι Μίλος Πάντοβιτς και Κάρολ Σφιντέρσκι.

Σημαντική ενίσχυση στην αποστολή αποτελεί η επιστροφή του Ντάβιντε Καλάμπρια μετά από απουσία σχεδόν τριών εβδομάδων λόγω θλάσης στον δικέφαλο μηριαίο, ενώ για πρώτη φορά κλήθηκαν ο 16χρονος τερματοφύλακας της Κ17 Χρήστος Γείτονας και ο 18χρονος φορ Σωτήρης Τερζής, ο οποίος εντυπωσιάζει με την Κ19 και έχει υπογράψει πρόσφατα το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Στουρμ Γκρατς αποτελείται από τους Ντραγκόφσκι, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρα, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζή και Γείτονα. Εκτός πλάνων, πέραν των τραυματιών, βρίσκονται οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι και Γερεμέγεφ, οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στη λίστα της UEFA για τη φετινή διοργάνωση.

Τον αγώνα θα διευθύνει ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα, με βοηθούς τους Ντάβιντε Ιμπεριάλε και Καλέντ Μπαχρί, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Λούκα Τζουφέρλι. Στο VAR ορίστηκε ο Βαλέριο Μαρίνι και στο AVAR ο Ντανιέλ Ντοβέρι.