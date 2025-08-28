Κυριαρχούν σήμερα τα μελτέμια στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς. Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και στη βόρεια Κρήτη δε θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

«Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν να υποχωρούν οι ισχυροί βοριάδες για να παραδώσουν τη σκυτάλη σε ένα σύστημα κακοκαιρίας. Ένα βαρομετρικό χαμηλό θα μετατραπεί σε μια ψυχρή λίμνη, θα αποκοπεί δηλαδή από τη γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Το σύστημα αυτό θα απασχολήσει τη χώρα μας μέσα στο Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ιδιαίτερα τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως τόνισε ο ίδιος, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μεγάλο όγκο νερού κυρίως για τη βορειοδυτική Ελλάδα.

«Από τη νέα εβδομάδα υποχωρεί η αστάθεια, επανέρχονται και πάλι οι βοριάδες και πέφτει η θερμοκρασία», σημείωσε ακόμη.

«Το Σαββατοκύριακο πάμε για μπάνιο, αλλά προσοχή στους κεραυνούς για τη βόρεια κυρίως Ελλάδα, από τη Λαμία και πιο βόρεια, όπου περιμένουμε την επίδραση της αστάθειας», σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη.

Ο καιρός την Παρασκευή 29-08-2025 – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.