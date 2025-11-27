Συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο 35χρονος, μετά από καταγγελία 39χρονης για σεξουαλική παρενόχληση. Πρόκειται για αλλοδαπούς, που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του Λαγκαδά.

Ο 35χρονος, υπήκοος Αφγανιστάν, καταγγέλθηκε από την 39χρονη Ιρανή ότι την «παρενόχλησε, επιδιώκοντας επανειλημμένα, με υβριστικό τρόπο, την τέλεση γενετήσιων πράξεων», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Επιπλέον, κατά την ίδια καταγγελία, απείλησε σε προηγούμενο χρόνο τόσο τη δική της σωματική ακεραιότητα όσο και του συζύγου της.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 35χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη.