Μία πολύ σοβαρή υπόθεση με πλαστά έργα τέχνης εξιχνίασε το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων του «ελληνικού FBI», προχωρώντας στη σύλληψη ενός 57χρονου δικηγόρου και ενός 42χρονου συνεργού του.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα εντοπίστηκαν δεκάδες πλαστογραφημένοι πίνακες, ακόμη και έργα που αποδίδονταν στον φημισμένο ζωγράφο Κωνσταντίνο Παρθένη, έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε 300.000 ευρώ σε μετρητά στον δικηγόρο για την αγορά ράβδων χρυσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να του έδωσαν ψεύτικες ράβδους, με τον αγοραστή να αντιλαμβάνεται την απάτη σε βάρος του.

Ακολούθησε δεύτερη συναλλαγή, όπου οι δράστες φέρονται να του πρότειναν δήθεν αυθεντικούς πίνακες ζωγραφικής υψηλής αξίας. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικών λειτουργών σε σπίτια και χώρους των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης

2 πιστοποιητικά γνησιότητας

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες

370 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

5 θήκες όπλων

2 κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (καταγραφικό, οθόνη, κάρτα μνήμης)

Σύμφωνα με πραγματογνώμονα, τα περισσότερα έργα τέχνης που κατασχέθηκαν είναι πλαστά.

