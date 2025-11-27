Μία τυχαία αποστολή μηνύματος πριν από δέκα χρόνια δημιούργησε μία από τις πιο αγαπημένες και συγκινητικές φιλίες του διαδικτύου. Η 68χρονη πλέον Wanda Dench από την Αριζόνα και ο Jamal Hinton, που ήταν μόλις 17 ετών όταν έλαβε το λάθος μήνυμα το 2016, ετοιμάζονται να γιορτάσουν φέτος τη δέκατη κοινή τους Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η ιστορία τους έγινε viral όταν η Dench έστειλε κατά λάθος πρόσκληση για το οικογενειακό γεύμα στον Hinton, αγνοώντας ότι ο εγγονός της είχε αλλάξει αριθμό. Εκείνος, με χιούμορ, απάντησε πως δεν είναι η γιαγιά του, αλλά ρώτησε αν μπορεί παρ’ όλα αυτά να δεχτεί την πρόσκληση. «Φυσικά και μπορείς. Αυτό κάνουν οι γιαγιάδες, τους ταΐζουν όλους», του απάντησε η Dench, προκαλώντας ενθουσιασμό στους χρήστες των social media, όπως αναφέρει η nypost.

Good News Alert:



Eight years ago, Jamal Hinton got an accidental text from Wanda Dench inviting him over for Thanksgiving dinner.



He went.



Today, they celebrated their 8th Thanksgiving together. pic.twitter.com/LganiaDGJS — Goodable (@Goodable) November 23, 2023

Ο Jamal βρέθηκε τελικά στο τραπέζι της οικογένειας της Wanda Dench εκείνη τη χρονιά. Από τότε, τρώνε κάθε χρόνο μαζί στο δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών. «Δεν υπήρξε κανένα χάσμα γενεών. Ήταν σαν να είμαστε φίλοι από πάντα», είπε η Dench, σημειώνοντας ότι η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε οικογενειακό δεσμό.

Here is a special message from Wanda🌺 pic.twitter.com/KDTWktDPfN — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) October 16, 2024

Οι δυο τους έχουν περάσει δύσκολες και χαρούμενες στιγμές παρέα, από τον θάνατο του συζύγου της Dench λόγω COVID-19 το 2020 μέχρι τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, από την οποία πλέον έχει βγει νικήτρια. Παρά την τεράστια δημοσιότητα, κατάφεραν με τα χρόνια να γνωριστούν πραγματικά, συναντώντας ο ένας τον άλλον και εκτός της γιορτής.

«Είναι απίστευτο ότι ένα λάθος μήνυμα έφερε τόση χαρά σε τόσο πολλούς ανθρώπους», είπε ο Hinton, ο οποίος πλέον είναι 26 ετών. Οι δύο φίλοι αποφασίζουν εναλλάξ ποιος θα παραθέσει το γεύμα κάθε χρόνο, ενώ πλέον θεωρούν ο ένας τον άλλον πραγματική οικογένεια.

Για την Dench, το πιο συγκινητικό κομμάτι είναι ότι η ιστορία τους ήταν έμπνευση για χιλιάδες ανθρώπους. «Θέλω μόνο να εμπνέω τους άλλους να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και να δοκιμάσουν κάτι νέο», είπε ο Hinton. Φέτος, με την ίδια να είναι πλέον υγιής, ανυπομονούν για ακόμα μία γιορτή γεμάτη αγάπη, φιλία και, φυσικά, γαλοπούλα.