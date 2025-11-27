Σε ένα μήνα από τώρα έχουμε Χριστούγεννα και σιγά-σιγά μπαίνουμε σε κλίμα γιορτινό. Και οι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους, καθώς την περίοδο αυτή φοράνε τα «καλά» τους και υποδέχονται τους επισκέπτες από το εξωτερικό, μυώντας τους στο γιορτινό κλίμα.

Κι ένας από τους χριστουγεννιάτικους προορισμούς είναι και η Στοκχόλμη, η οποία «φορά» τα γιορτινά της με πολύχρωμα φωτάκια, εντυπωσιακά στολισμένους δρόμους και… ξωτικά που ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της χώρας, στο σημείο όπου η Βαλτική συναντά το αρχιπέλαγος της Στοκχόλμης.

Αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς για αυτές τις ημέρες, ενώ και οι κάτοικοί της λατρεύουν τις γιορτές με ιδιαίτερα φαγητά και γλυκά να κλέβουν την παράσταση. Αξίζει κανείς να δοκιμάσει τα μπισκότα με τζίντζερ pepparkakor, τα σουηδικά ζαχαρωτά godis και το ψωμάκι kanelbulle από ζύμη με κανέλα και ζάχαρη.

Στη χριστουγεννιάτικη αγορά Stortorget στήνονται κάθε χρόνο από το 1915 κόκκινοι πάγκοι με glögg, ένα ζεστό κόκκινο κρασί με μπαχαρικά, γλυκίσματα και χειροποίητα αντικείμενα. Στην άψογα διατηρημένη παλιά πόλη με τα στενά δρομάκια, βρίσκεται και το βασιλικό παλάτι και ο καθεδρικός ναός Storkyrkan που χρονολογείται από το 1279.

