Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Παλιοκαμάριζα Αττικής, στην Κερατέα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον στην πυρκαγιά επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, με συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.

Με νέο μήνυμα, το 112 κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή Θορικός. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θορικού Λαυρίου απομακρυνθείτε προς Λαύριο», αναφέρει το μήνυμα.

Νωρίτερα, σε μήνυμά του το 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.