Για την πορεία της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα μίλησε το πρωί της Τετάρτης 27/8 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. «Με το τεστ σάλιου περιορίζεται η διασπορά» επεσήμανε και εξήγησε πως 92.000 ζώα έχουν χαθεί.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ εξήγησε πως με τη μέθοδο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο, εντοπίζονται μολυσμένα κοπάδια 4–8 ημέρες πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Με τον τρόπο αυτό, οι θετικές εκτροφές απομονώνονται, περιορίζοντας τη μετάδοση του ιού στις υπόλοιπες μονάδες.

«Από τον Ιούλιο έως σήμερα, τα αποτελέσματα δείχνουν μια σταδιακή μείωση των θετικών εκτροφών, αν και από πέρσι το φθινόπωρο έχουν θανατωθεί 92.000 ζώα στη Θεσσαλία, περίπου το 5% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου» δήλωσε.

«Η νόσος δεν μεταδίδεται από τα νεκρά ζώα, αλλά κυρίως μέσω του γάλακτος μολυσμένων ζώων, που εντάσσεται στην αλυσίδα παραγωγής. Τονίζει δε ότι η μέθοδος πρέπει να υιοθετηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλη τη χώρα, με καθημερινή ενημέρωση για τα κρούσματα, όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του κορονοϊού» εξήγησε.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε επίσης ότι η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντικό πόρο για την οικονομία της Θεσσαλίας και καλεί σε άμεση εφαρμογή των μέτρων προστασίας για την αποφυγή περαιτέρω απωλειών.