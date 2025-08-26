Με το δικό τους τρόπο προσπάθησαν και φέτος οι «απονεριστές» της Σικίνου να αποχαιρετήσουν τους ταξιδιώτες, βουτώντας πίσω από τα πλοία που φεύγουν.

Το έθιμο της «βουτιάς», όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, έγινε λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι της Σικίνου με προορισμό τον Πειραιά. Όπως είθισται τα τελευταία χρόνια στο νησί, το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και τότε ο κόσμος βουτάει στα απόνερά του με στόχο να το αποχαιρετήσει.

Φέτος, όμως, όπως θα δείτε στα παρακάτω βίντεο, ένας άνδρας και μια γυναίκα από το Λιμενικό ήταν εκεί και προσπαθούσαν να σταματήσουν τον κόσμο από το να βουτήξει στη θάλασσα.