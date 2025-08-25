Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά τα τελευταία 24ωρα. Η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά συνεχίζεται και τα πλοία φτάνουν γεμάτα.

Χιλιάδες ταξιδιώτες, κρατώντας ακόμα τις αποσκευές και τις καλοκαιρινές αναμνήσεις τους, καταφθάνουν από το πρωί με προορισμό την Αθήνα, ολοκληρώνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διευκόλυνση της ομαλής αποβίβασης και την αποφυγή συνωστισμού, ενώ η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι διεξάγεται με αυξημένη προσοχή.

Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν χθες, Κυριακή 24/8 50.000 ταξιδιώτες, στη Ραφήνα 11.000 και στο Λαύριο 5.500 εκδρομείς.