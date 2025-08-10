Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 10 οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη (Α/Φ) και ένα ελικόπτερο (Ε/Π), ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.