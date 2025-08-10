Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή Τσεπέλοβο Ζαγορίου, καθώς τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μια αρκούδα στο χωριό.

Σύμφωνα με μαρτυτρίες κατοίκων που επικαλείται το epiruspost.gr, η αρκούδα κυκλοφορεί σε γειτονιές του χωριού τις τελευταίες 20 ημέρες, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια, για τις περιουσίες αλλά και τα κατοικίδια. Κάτοικοι της περιοχής, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς ωστόσο να έχουν δει κάποια ουσιαστική ενέργεια μέχρι στιγμής.

«Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε τις βραδινές ώρες. Έχουμε ενημερώσει αλλά δεν έχει γίνει κάτι», δηλώνει κάτοικος της περιοχής.

Η παρουσία της αρκούδας, ενός ζώου που κανονικά ζει μακριά από τους οικισμούς, δημιουργεί ανησυχίες για ενδεχόμενα περιστατικά επίθεσης, ενώ αναδεικνύει και το ζήτημα της συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας ζωής στις ορεινές περιοχές.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τρόπο ασφαλή τόσο για τους ανθρώπους όσο και για το ζώο.