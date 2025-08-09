Σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 9 Αυγούστου 2025, στις 12:19, η συνολική έκταση που έχει πληγεί από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου στη Λαυρεωτική ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα, αποτυπώνεται με σαφήνεια η περιοχή που επλήγη, ενώ με κίτρινο χρώμα σημειώνεται και η έκταση που είχε καεί σε προηγούμενη πυρκαγιά στις 26 Ιουνίου 2025, στην περιοχή Θυμάρι.

Σημειώνεται ότι η φωτιά άφησε πίσω της καμένα σπίτια, κατεστραμμένα οχήματα και σοβαρές ζημιές σε βασικές υποδομές.

Επιπλέον, ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του στο Τογάνι Κερατέας μέσα σε ένα πλινθόκτιστο σπίτι. Η σορός του βρέθηκε στο κρεβάτι του, καθώς φαίνεται πως δεν κατάλαβε έγκαιρα τον κίνδυνο.

Πυροσβεστική: 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σημειώνεται ότι σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.