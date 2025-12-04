Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) διοργάνωσε την 3η τελετή «DYPA Business Partners Awards», έναν θεσμό που αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη συμβολή στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη διασύνδεση με το ανθρώπινο δυναμικό και στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο του θεσμού, η CQS, μια από τις πλέον δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις στον κλάδο παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, απέσπασε το Hiring Record Award, για τις 170 προσλήψεις που ολοκλήρωσε πανελλαδικά, χωρίς καμία επιδότηση, συμμετέχοντας συνολικά σε 38 Ημέρες Καριέρας της ΔΥΠΑ. Η βράβευση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αναγνώρισης Top Employer 2025 του δικτύου WhereWeWork, όπου κατέλαβε την 1η θέση στον κλάδο BPO & Services και τη 2η στη συνολική κατάταξη των Top 50.

«Για τη CQS, οι Ημέρες Καριέρας της Δ.ΥΠ.Α. αποτυπώθηκαν σε 170 νέους ανθρώπους που εντάχθηκαν στην ομάδας μας. Για το σύνολο της αγοράς, η πρωτοβουλία της Δ.ΥΠ.Α. αποτελεί μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο σωστός σχεδιασμός ενός προγράμματος μπορεί να κάνει πλήρως αποδοτική τη συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου, CEO της CQS, κατά τη διάρκεια της βράβευσης.

Η CQS, με πάνω από 1.900 εργαζόμενους, από τους οποίους το 30% εργάζεται από πόλεις της περιφέρειας μέσω του καινοτόμου προγράμματος αποκλειστικής τηλεργασίας, βραβεύτηκε παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως.