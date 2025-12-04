Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος παραδόθηκε πλέον στο σύνολό του στην κυκλοφορία, καθώς η ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του έργου, στο τμήμα Μιντιλόγλι–Αλισσός. Με τη σύνδεση αυτού του σκέλους με τα 65 χλμ. που είχαν παραδοθεί από την 1η Αυγούστου, ο άξονας αποκτά από σήμερα τη λειτουργική του συνέχεια, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών –του υπουργού Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου και του γενικού γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλου– καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνου Μιτζάλη και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη Παπανικόλα.

Με την Ολυμπία Οδό σε πλήρη λειτουργία, επιτυγχάνεται η ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών, αλλά και η μείωση του χρόνου διαδρομής σε 40‘ για Πάτρα-Πύργο και σε 2 ώρες και 45′ για Αθήνα-Πύργο.

Το πιο απαιτητικό σκέλος του έργου

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα αποτέλεσαν το δυσκολότερο τμήμα του έργου, καθώς οι εργασίες έγιναν πάνω στην παλαιά χάραξη και με συνεχή κυκλοφορία, ενώ οι ακραίες καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών –πυρκαγιές Αυγούστου και έντονες βροχοπτώσεις από τον Σεπτέμβριο– δυσχέραναν σημαντικά την πρόοδο των εργασιών. Παρ’ όλα αυτά, το έργο παραδόθηκε χωρίς καθυστέρηση.

Στο συγκεκριμένο κομμάτι εργάστηκαν συνολικά 500 άνθρωποι όλων των ειδικοτήτων, ενώ απαιτήθηκαν:

• 52 αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

• 1 εκατ. κυβικά μέτρα χωματουργικών εργασιών

• 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος

• 7.500 τόνοι οπλισμού

• 28 χιλιόμετρα πασσάλων

• 25 χιλιόμετρα καλωδίων ηλεκτροφωτισμού και τηλεματικής

• 150 οχήματα μεταφοράς αδρανών υλικών

Σύνδεση με τον μεγάλο άξονα της Ολυμπίας Οδού

Με την ολοκλήρωση του Μιντιλόγλι–Αλισσός, ο δρόμος ενώνεται πλέον πλήρως με τον ενιαίο άξονα Αθήνα – Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Ολυμπίας Οδού στο δίκτυο της χώρας. Ο νέος αυτοκινητόδρομος διευκολύνει μετακινήσεις κατοίκων και επιχειρήσεων σε Κορινθία, Αχαΐα και Ηλεία, ενώ βελτιώνει σημαντικά την πρόσβαση προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.