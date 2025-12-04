Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (4/12).

Οι δύο ομάδες είναι στο 8-5 μετά τις πρώτες 13 αγωνιστικές και η αναμέτρησή τους αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με τους «ερυθρόλευκους» να προέρχονται από την ήττα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και να σκέφτονται μόνο τη νίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ηρακλής – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:00 Novasports 1HD Μπολόνια – Πάρμα Coppa Italia

19:15 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

20:00 Novasports 6HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

20:00 Novasports 4HD Άρης – Κλουζ Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέμγκο – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

20:30 Novasports 2HD Μονακό – Παρί Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:45 Novasports 5HD Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Λάτσιο – Μίλαν Coppa Italia

22:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες League Cup Πορτογαλίας