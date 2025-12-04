Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο ματς με την Καϊράτ Αλμάτι, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Αστάνα στο Καζακστάν για τη φάση των ομίλων του Champions League.

Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι «Ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τρεις νίκες στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια της League Phase, ώστε να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να φύγουν με τρίποντα από τις έδρες της Καϊράτ και του Άγιαξ και, παράλληλα, να επικρατήσουν της Λεβερκούζεν στο Φάληρο. Όλα ξεκινούν από τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση στο Καζακστάν στις 9 Δεκεμβρίου, σε μία περίοδο, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά απαιτητικές, με το έντονο ψύχος να αποτελεί επιπλέον εμπόδιο για τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ.

Την ώρα του αγώνα (17.30), την ερχόμενη Τρίτη (9/12), η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στους -21°C, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα έντονο για όσους θα βρεθούν στην Αστάνα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χιονόπτωση.

Για την Καϊράτ αυτές οι συνθήκες δεν αποτελούν κάτι ασυνήθιστο, όμως για τον Ολυμπιακό είναι σαφώς μια νέα και απαιτητική εμπειρία.

Το θετικό για τους Πειραιώτες είναι πως το γήπεδο διαθέτει κλειστή οροφή και είναι ειδικά κατασκευασμένο για τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες, ενώ ο τεχνητός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς -εγκεκριμένος από τη FIFA- το καθιστά κατάλληλο για αγώνες σε τόσο ψυχρό περιβάλλον.