Διακόπηκε από τις 10 το πρωί σήμερα, Πέμπτη 4/12 -και μέχρι νεωτέρας- η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 567+500) έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 561+500) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές ως ακολούθως: