Την τελευταία δουλειά του Θανάση Λάλα θα έχουν την ευκαιρία να δουν όσοι βρεθούν στο NYX Esperia Palace Hotel Athens σε συνεργασία με τη Sianti Gallery. Ταυτόχρονα το κοινό θα έχει τη σπάνια ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά τον καλλιτέχνη επί τω έργω, καθώς ο Θανάσης Λάλας θα ζωγραφίσει μπροστά στα μάτια των επισκεπτών και των περαστικών την είσοδο του ξενοδοχείου.

Θανάσης Λάλας – «Το κηνύγι της απληστίας»

Στην έκθεση θα φιλοξενηθούν και δεκαεπτά πίνακες του εικαστικού, ο καθένας από τους οποίους αποτελεί ένα ερώτημα του καλλιτέχνη για το μέλλον, το οποίο τελικά, ίσως, ξεπηδάει μέσα από ένα γνώριμο παρόν ή και παρελθόν. Ερωτήματα όπως τι είναι το αύριο, αν αυτό υπάρχει ή είναι απλώς μια μονότονη επανάληψη του σήμερα θα «απαντηθούν» μέσω των έργων του εικαστικού, με το πολυμορφικό και συμβολικό σύμπαν του να αφήνεται πάντα στο μάτι του θεατή για να το ανακαλύψει. Ταυτόχρονα, ο ίδιος ο Θανάσης Λάλας θα μιλήσει στους παρευρισκόμενους για αυτά.

Οι θεατές της πρωτότυπης αυτής έκθεσης-παρουσίασης θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στους έντονους χρωματισμούς, τους διαρκείς συμβολισμούς, καθώς και σε ένα είδος λογοτεχνικής αφήγησης που ξεδιπλώνεται με την κάθε πινελιά, όλα τα στοιχεία που αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του Θανάση Λάλα, ο οποίος περιδιαβαίνει στις σύγχρονες κοινωνικές αναζητήσεις με βαθιά προσωπική ματιά.

Το project «Sianti Gallery Under the spell of NYX» θα ξεκινήσει το «ταξίδι» του στις 27 Μαΐου και ώρα 19:00 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου.

Θανάσης Λάλας – Αινίγματα 1: «Η παρέα μπροστά από το δέντρο»