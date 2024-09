Ο ναός του Ποσειδώνα, το εμβληματικό μνημείο που δεσπόζει στο επιβλητικό ακρωτήριο του Σουνίου, μαγεύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, εντυπωσιάζει πλέον και για έναν ακόμα λόγο: Τον νέο φωτισμό που εγκαινίασε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιμέλεια του φωτισμού ανέλαβε η διεθνώς καταξιωμένη Ελευθερία Ντεκώ.

«Στο εξής θα μπορούμε να θαυμάζουμε το μεγαλείο του χώρου από κάθε γωνιά, είτε τον αντικρίζουμε από τη θάλασσα είτε από τη στεριά, σε ένα έργο το οποίο επιμελήθηκε η Ελευθερία Ντεκώ και η ομάδα της με την ίδια ευαισθησία που είδαμε στην ανάλογη παρέμβαση που έκανε στον Βράχο της Ακρόπολης με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση και με τον ίδιο σεβασμό στο περιβάλλον από τη φωτορύπανση στη διάρκεια της νύχτας», τόνισε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Ο παλιός φωτισμός του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, που εγκαταστάθηκε το 2004 από το υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, πρόσφερε μια νέα οπτική εμπειρία, ενισχύοντας το Σούνιο ως διεθνή προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες. Είκοσι χρόνια μετά, ωστόσο, το πεπαλαιωμένο σύστημα είχε υποστεί τη φθορά του χρόνου, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του φωτισμού, γεγονός που επέβαλε την εγκατάσταση ενός σύγχρονου φωτιστικού συστήματος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο ναός του Ποσειδώνα οικοδομήθηκε από τοπικό μάρμαρο της Αγριλέζας πάνω στα ερείπια αρχαϊκού ναού από πωρόλιθο, γύρω στο 444 – 440 π.Χ. Η είσοδος στο φρούριο του ακρωτηρίου του Σουνίου γινόταν από την προσιτή, από το λιμάνι πύλη, στο βορειοδυτικό τμήμα του τείχους. Το υψηλότερο σημείο του φρουρίου καταλαμβάνει το τέμενος του Ποσειδώνος, το οποίο ορίζεται με κτιστό περίβολο.

Η διεθνώς καταξιωμένη Ελευθερία Ντεκώ

H Ελευθερία Ντεκώ είναι πρωτοπόρος στον φωτισμό στην Ελλάδα, έχει φωτίσει περισσότερες από 600 παραστάσεις για θέατρο, μουσική, χορό, όπερα, εικαστικές εγκαταστάσεις. Από τις πιο σημαντικές, υπήρξε ο φωτισμός των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών αγώνων Αθήνα 2004. Για την Τελετή Έναρξης απέσπασε το διεθνές βραβείο EMMY for Outstanding Lighting Direction, καθιστώντας την, την πρώτη Ελληνίδα με την διεθνή αυτή διάκριση.

Πρωτοπόρος στον Θεατρικό Φωτισμό στην Ελλάδα του ’90 η Ελευθερία Ντεκώ επηρέασε, δίδαξε και άλλαξε τα δεδομένα στον χώρο του σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου, τοποθετώντας τον θεατρικό φωτισμό ισάξια δίπλα στις άλλες τέχνες της θεατρικής πράξης. Ως Σχεδιάστρια θεατρικού Φωτισμού έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, ενώ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και βραβεία στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η διδακτική της προσφορά ξεκινάει το 1990 από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (ΝΥU) όπου δίδαξε Stage Lighting για δύο συνεχή έτη. Το 2005 εκλέγεται ως επίκουρη καθηγήτρια θεατρικού φωτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την διδασκαλία του στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και δημιουργώντας την ύλη για τρία μαθήματα στην κατεύθυνση θεατρικού φωτισμού κατά την 15ετή θητεία της. Στην διδασκαλία της συμπεριλαμβάνονται και δυο έτη στο ΕΑΠ με γνωστικό αντικείμενο τον αρχιτεκτονικό φωτισμό.

Το 2000 αρχίζει να δραστηριοποιείται στον τομέα του αρχιτεκτονικού φωτισμού και ιδρύει το Eleftheria Deko & Associates Lighting Studio. Έκτοτε έχουν σχεδιάσει με την ομάδα της τον αρχιτεκτονικό φωτισμό πλέον των 200 αρχιτεκτονικών έργων, δημόσιων και ιδιωτικών, αποσπώντας διακρίσεις και διεθνή βραβεία. Ανάμεσα τους ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης, έργο που έλαβε παγκόσμια αναγνώριση και βραβεία όπως το LIT 2021 για το καλύτερο έργο φωτισμού παγκοσμίως, τρία darc awards for the best of the best lighting. Έχει λάβει LIT award το 2018, 2020 και το Best Entertainment Lighting διεθνώς LIT award 2023 για το Mystery 89. Επίσης MUSE awards, βραβεία κοινού, LDA, κ.ά.

Έχει κληθεί επανειλημμένως και συνεχίζει να δίνει διαλέξεις και ομιλίες για τον θεατρικό και αρχιτεκτονικό φωτισμό, σε διεθνή συνέδρια.

Φωτογραφίες με τον νέο φωτισμό στον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο: