Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δέχεται αιτήσεις για το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation», το οποίο διεξάγεται μόνο τα Σαββατοκύριακα. Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διάρκεια 1 ή 2 έτη, καθώς υπάρχει επιλογή για full time ή part time φοίτηση.

Τι είναι όμως το «LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation»;

Το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation» προσφέρεται από την Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Το πρόγραμμα στοχεύει να παρέχει μια ενδελεχή ανάλυση του εμπορικού δικαίου, του τραπεζικού δικαίου και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Η έμφαση δίνεται στην εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζονται οι διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι εταιρείες και οι χρηματοπιστωτικές αγορές και πώς διεξάγεται η εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Το πτυχίο προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να ακολουθήσουν πολλά και διαφορετικά μονοπάτια στην μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Απευθύνεται σε πρόσφατους πτυχιούχους και καταρτισμένους δικηγόρους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο διεθνές, ευρωπαϊκό και διακρατικό εμπορικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγορών, χρηματοοικονομικό δίκαιο και εναλλακτική επίλυση διαφορών, καθώς και σε εθνικές ρυθμιστικές αρχές και δημόσιους λειτουργούς.

Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Οι ακαδημαϊκοί που διδάσκουν στο πρόγραμμα προέρχονται από πανεπιστήμια τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες: 2310807565 και https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/llm

Για την υποβολή αιτήσεων: https://www.ihu.gr/ucips/shsse/applications

Start date: November 2023

Distance Learning

Courses are taught exclusively in English

Mode: weekends

Emphasis on learning how cross-border business activities, companies and financial markets are regulated and how alternative dispute resolution is conducted