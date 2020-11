Generation Z: Πώς η νέα γενιά αναμένεται να αλλάξει τις επενδύσεις για πάντα

Η Γενιά Z μεταμορφώνει τον κόσμο και οι επενδυτές πρέπει να προετοιμαστούν, γράφει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg. Όταν οι Zillennials μεγαλώσουν θα επισκιάσουν τους Millennials, θα δώσουν ώθηση στις αναδυόμενες αγορές και θα βοηθήσουν τους προτιμώμενους τομείς να υπεραποδώσουν, ενώ περισσότερο «πασέ» εταιρείες είναι πιθανόν να βρεθούν στο περιθώριο, έγραψε η Bank of America Corp. σε μια πρόσφατη έκθεσή της.

«Η επανάσταση της γενιάς Z ξεκινά, καθώς η πρώτη γενιά που γεννήθηκε στον online κόσμο εισέρχεται στην αγορά εργασίας και αναγκάζει άλλες γενιές να προσαρμοστούν σε εκείνη και όχι το ανάποδο», υποστηρίζουν υπεύθυνοι στρατηγικής με επικεφαλής τον Haim Israel, Managing director of research στη Bank of America.

Η Γενία Ζ, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μεταξύ 1996 και 2016 – βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει τους Millennials σε εισόδημα μέχρι το 2031, αναφέρει η έκθεση. Και οι 9 στους 10 ζουν σε αναδυόμενες αγορές, με την Ινδία να αντιπροσωπεύει το 20% περίπου του συνόλου. Χώρες όπως το Μεξικό, οι Φιλιππίνες και η Ταϊλάνδη φαίνεται πως θα ευνοηθούν από την αλλαγή. Οι τομείς που θα ευνοηθούν περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πληρωμές, τα luxury προϊόντα, τα μέσα ενημέρωσης, ενώ τομείς όπως το αλκοόλ, το κρέας και τα ταξίδια ενδέχεται να υποστούν πλήγμα.

Η Bank of America πραγματοποίησε έρευνα με περισσότερα από 14.000 μέλη της Γενιάς Ζ τον Αύγουστο και αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματά της:

Οι επενδυτικές επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την BofA:

Μάλιστα, η BofA σημειώνει πως το επόμενο που περιμένουμε είναι η Γενιά C, η Γενιά Covid δηλαδή.

