Η AEGEAN επέλεξε να δώσει σαφές επιχειρηματικό στίγμα στην έννοια της «στήριξης της νέας γενιάς», επενδύοντας στη βράβευση της αριστείας με τρόπο που δεν μένει στο συμβολικό επίπεδο. Στην επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων Αριστείας του ΙΚΥ και του Υπουργείου Παιδείας, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, κ. Δημήτρης Γερογιάννης, έθεσε το πλαίσιο της φιλοσοφίας της εταιρείας γύρω από το ανθρώπινο κεφάλαιο, την εκπαίδευση και τη μετάβαση των νέων από τη θεωρία στην πράξη.

Με αφετηρία την αναγνώριση της προσπάθειας, ο επικεφαλής της αεροπορικής υπογράμμισε ότι η επιβράβευση των φοιτητριών και των φοιτητών που αρίστευσαν αποτελεί διαχρονική δέσμευση της AEGEAN, δίνοντας έμφαση στο πώς η ακαδημαϊκή κοινότητα και ο επιχειρηματικός κόσμος μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

«Σήμερα τιμούμε και επιβραβεύουμε τη σκληρή δουλειά των φοιτητριών και των φοιτητών της χώρας μας που αρίστευσαν. Η στήριξη της νέας γενιάς που ονειρεύεται, αγωνίζεται και επενδύει στον εαυτό της αποτελεί για την AEGEAN μια σταθερή και διαχρονική δέσμευση. Είναι χρέος όλων μας, τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και του επιχειρηματικού κόσμου, να χτίζουμε γέφυρες ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη και να δημιουργούμε ευκαιρίες για τη νέα γενιά που θα διαμορφώσει το μέλλον».

Η αριστεία ως αφετηρία και όχι ως «τέλος»

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γερογιάννης συνεχάρη τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, επισημαίνοντας ότι η διάκριση δεν περιορίζεται στις καθαρά ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά συνδέεται με ένα ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων και στάσεων. Το κίνητρο, η επιμονή, η υπομονή και η εστίαση στη γνώση, όπως τόνισε, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία που συνοδεύουν την αριστεία και αποκτούν ξεχωριστή αξία σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία καλλιέργειας των soft skills κατά τη διάρκεια των σπουδών και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δείχνοντας μια προσέγγιση που «κουμπώνει» με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων για ισορροπημένα προφίλ, πέρα από τα τεχνικά προσόντα.

«Η αριστεία αποτελεί πράγματι μια ισχυρή αφετηρία στη ζωή σας, όχι όμως και τον τελικό προορισμό. Κρατήστε τη ως στάση ζωής που σας άνοιξε νέους ορίζοντες και συνεχίστε να την εμπλουτίζετε. Γιατί η πορεία στη ζωή απαιτεί ισορροπημένες προσωπικότητες. Δεν αρκούν μόνο οι δεξιότητες, ούτε οι soft, ούτε οι hard. Χρειάζονται καλοί φίλοι, χρειάζεται ανθρωπιά, χρειάζεται αντοχή και η δύναμη να ανατρέπετε τις αποτυχίες που σίγουρα θα συναντήσετε στον δρόμο σας. Χρειάζεται και λίγη τρέλα, και πάνω απ’ όλα, πολύ πάθος. Αρπάξτε τη ζωή και χαρείτε την».

Από την αναγνώριση στην πράξη με «εισιτήριο» ευκαιρίας

Η χορηγική συμμετοχή της AEGEAN στην πρωτοβουλία του ΙΚΥ και του Υπουργείου Παιδείας δεν περιορίστηκε σε θεσμική παρουσία. Η εταιρεία επιβράβευσε τους περίπου 2.300 αριστούχους προσφέροντας στον καθένα ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής σε οποιονδήποτε από τους 162 προορισμούς του δικτύου της, συνδέοντας έμπρακτα την έννοια της επιβράβευσης με την εμπειρία, τη μετακίνηση και τη διεύρυνση οριζόντων.

Την ίδια στιγμή, η AEGEAN κάλυψε τις ανάγκες μετακίνησης όσων από τους βραβευθέντες φοιτητές επέλεξαν να παρευρεθούν στην τελετή απονομής επαίνων, παρέχοντας δωρεάν εισιτήριο μετ’ επιστροφής για πτήσεις εσωτερικού. Επιπλέον, φέτος δόθηκε η δυνατότητα και στους γονείς των βραβευθέντων να παραστούν στην εκδήλωση, καθώς η εταιρεία υποστήριξε χορηγικά την αεροπορική τους μετακίνηση.

Στην τελετή, τα βραβεία για τους περίπου 2.300 δικαιούχους ανακοινώθηκαν από τον CEO της AEGEAN, κ. Δημήτρη Γερογιάννη, παρουσία της Υπουργού, κ. Σοφίας Ζαχαράκη, και της Προέδρου του ΙΚΥ, κ. Βάσως Κιντή, στοιχείο που ανέδειξε το τρίπτυχο θεσμών, εκπαίδευσης και επιχειρηματικού κόσμου γύρω από μια κοινή επιδίωξη.

Η στρατηγική συνέχειας: 26 χρόνια επένδυσης σε δεξιότητες και ανθρώπινο δυναμικό

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αποτύπωμα της AEGEAN στον τομέα της εκπαίδευσης, που μετρά 26 χρόνια. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση νέων επαγγελματιών στον κλάδο των αερομεταφορών, μέσα από στοχευμένα προγράμματα που συνδέουν τη μάθηση με σαφή διαδρομή επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ενδεικτικά, από το 2018 υλοποιείται το Πρόγραμμα Υποτροφιών Πιλότων, στο πλαίσιο του οποίου η εταιρεία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους εκπαίδευσης. Παράλληλα «τρέχει» το Πρόγραμμα Υποτροφιών Μηχανικών Αεροσκαφών, σε συνεργασία με την Olympic Air Maintenance Training Organization. Και στις δύο περιπτώσεις, πέραν της υποτροφίας, προβλέπεται άμεση επαγγελματική αποκατάσταση είτε στα πιλοτήρια της εταιρείας είτε στη νέα τεχνική της βάση.

Στο ίδιο πνεύμα, η AEGEAN υποστηρίζει φοιτητές, πανεπιστήμια και φορείς προώθησης της γνώσης, της επιστήμης και της καινοτομίας, καλύπτοντας αεροπορικές μετακινήσεις για συμμετοχή ή διοργάνωση ακαδημαϊκών συνεδρίων, φοιτητικών διαγωνισμών και σχετικών δράσεων, καθώς και μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η στόχευση είναι σταθερή: ενίσχυση της σύνδεσης του ακαδημαϊκού κόσμου με την επιχειρηματικότητα, προώθηση της καινοτομίας και δημιουργία ουσιαστικών ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Τέλος, η εταιρεία έχει αναπτύξει το genAIRation AEGEAN, προϊόν που απευθύνεται αποκλειστικά σε νέες και νέους 18-25 ετών, με προνόμια όπως αποκλειστικές προσφορές, μόνιμη έκπτωση σε όλα τα εισιτήρια, διαγωνισμούς και οφέλη Miles+Bonus, ενισχύοντας την επαφή της με το νεανικό κοινό μέσα από ένα πιο «χειροπιαστό» value proposition.

Η AEGEAN συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, στη γνώση και την αριστεία, με πρωτοβουλίες που συνδέουν την εκπαίδευση με την πράξη και ανοίγουν ευκαιρίες για τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες, να ονειρευτούν και να εξελιχθούν. Μέσα από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αλλά και συνεργασίες με πανεπιστήμια, σχολές, καθώς και μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών και των ειδικών προϊόντων για νέους, η AEGEAN επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση να συνοδεύει τη νέα γενιά στα ταξίδια της γνώσης και της ζωής, χτίζοντας ένα σταθερό οικοσύστημα ανάπτυξης, εξέλιξης και προοπτικής.