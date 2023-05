Για το πολλά υποσχόμενο σχέδιο της εταιρείας GREGY αναφορικά με την «πράσινη», ενεργειακή διασυνδεσιμότητα Ελλάδας – Αιγύπτου μίλησε ο Ιωάννης Καρύδας, CEO of the Renewables and Battery Storage Business Unit, της εταιρείας Copelouzos Group στο πλαίσιο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που διεξήχθη στους Δελφούς το τετραήμερο 26-29 Απριλίου, υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας. Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Iωάννης Καρύδας, CEO of the Renewables and Battery Storage Business Unit, της εταιρείας Copelouzos Group

Ο κ. Καρύδας τόνισε ότι το σχέδιο αυτό είναι ένας από τους στόχους όπως περιγράφονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο FitFor55. «Με τη διασυνδεσιμότητα των δύο χωρών θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας, θα μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα μπορέσει συνολικά τόσο η χώρα μας όσο και η Ευρώπη να επιτύχει την ενεργειακή της ανεξαρτησία από την Ρωσική αγορά», εξήγησε.

Αριστοτέλης Χαντάβας, Head of Europe Area at Enel Green Power/President at SolarPower

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας, Head of Europe Area at Enel Green Power/President at SolarPower, στην τοποθέτησή του μίλησε για την ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας. «Έχουμε περάσει την κρίση και έχουμε πλέον ισχυρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την αγορά αυτή. Είμαστε η πρώτη εταιρία που ασχολήθηκε με την αποθήκευση ενέργειας και αν η κυβέρνηση ολοκληρώσει ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο, τότε θα διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα γίνουν όσα έχουν πρόθεση να χρηματοδοτήσουν», συμπλήρωσε.

Αlessandro Cadei, Senior Partner στην εταιρεία Bain & Company

Από την πλευρά του ο Αlessandro Cadei, Senior Partner στην εταιρεία Bain & Company, είπε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον της ενέργειας. «Το μέλλον είναι γεμάτο προκλήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον της ενέργειας, ο τρόπος να έχουμε φτηνή και βιώσιμη ενεργειακή επάρκεια», είπε χαρακτηριστικά.

Ana Plecas, Head of South East Europe and Africa, Macquarie Asset Management, UK

Η Ana Plecas, Head of South East Europe and Africa, Macquarie Asset Management, UK, ανέφερε ότι ως εταιρεία εξετάζουν την αγορά ενέργειας συνολικά. Η πρόσφατη εμπειρία τους με την εξαγορά κλάδου της ΔΕΗ ήταν επιτυχημένη και η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση εποικοδομητική. «Η Ελλάδα αποτελεί πρόκληση για τον κλάδο της ενέργειας. Ωστόσο εμείς μένουμε προσηλωμένοι στους καταναλωτές και θέλουμε να προσφέρουμε ενέργεια σε προσιτές για αυτούς τιμές».

Κωστής Ρόκας, Managing Director της εταιρείας CVC

Ο Κωστής Ρόκας, Managing Director της εταιρείας CVC, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε γεωπολιτικές εξελίξεις που δεν ήταν ευνοϊκές, η αγορά ενέργειας δεν επηρεάστηκε από αυτές. «Έχουμε καταφέρει σε 3-4 χρόνια να τετραπλασιάσουμε τις επενδύσεις μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», εξήγησε. Στη συνέχεια, μίλησε με θερμά λόγια για το πρότζεκτ της Enel Romania – ΔΕΗ. Κλείνοντας, είπε ότι αυτή η κρίση της ενέργειας είναι μία ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί για τη χώρα μας, και ότι βλέπει προοπτικές η ΔΕΗ να αποκτήσει ηγετικό ρόλο.

Παναγιώτης Μπερνίτσας, Μanaging Partner της δικηγορικής εταιρείας Bernitsas Law

Τέλος, ο Παναγιώτης Μπερνίτσας, Μanaging Partner της δικηγορικής εταιρείας Bernitsas Law, σημείωσε ότι η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου στο τομέα της νομοθεσίας για την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ειδικότερα και πως πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. «Υπάρχει πρόβλημα με τις πολλές αιτήσεις για αδειοδότηση που παραμένουν στο συρτάρι, ωστόσο αν υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών, τότε αναμφισβήτητα θα υπάρξει λιγότερη ενόχληση από διεθνείς επενδυτές που θέλουν να βάλουν κεφάλαια στη χώρα μας στον τομέα αυτόν. Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει ταχεία διαδικασία για τους κανονισμούς που θα διέπουν τις off-shore αποθήκες ενέργειας», είπε.