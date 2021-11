Την πρώτη ναυτιλιακή χρηματοδότηση με ενσωματωμένα κριτήρια ESG από Ελληνική τράπεζα, ανακοινώνει η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της για εναρμόνιση της επιχειρηματικής της στρατηγικής με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην χρηματοδότηση της Ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας, προχώρησε στη σύναψη ενός sustainability-linked δανείου με θυγατρική εταιρία του ομίλου Seanergy Maritime Holdings για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους απόκτησης πλοίου. Σύμφωνα με τους όρους της χρηματοδότησης ύψους 16,85 εκ. δολαρίων, δίνονται κίνητρα στην εταιρία για σταδιακή μείωση των εκπομπών CO 2 του χρηματοδοτούμενου πλοίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα, στα πλαίσια διευρυμένων ενεργειών για την μείωση των εκπομπών CO 2 , η Seanergy υπέγραψε το «Call to Action for Shipping Decarbonization» που αποτελεί παγκόσμια συμμαχία περισσότερων από 230 ηγέτιδων εταιριών και οργανισμών του κλάδου που δραστηριοποιούνται στο σύνολο των επιμέρους αγορών της θαλάσσιας οικονομίας. Οι υπογράφοντες αυτή την «πρόσκληση για Δράση» πιστεύουν ότι μια δίκαιη προσπάθεια απαλλαγής από τον άνθρακα της θαλάσσιας αλυσίδας έως το 2050 είναι και δυνατή και απαραίτητη.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που έχει προχωρήσει σε χρηματοδοτήσεις μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG). Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω των Sustainability Linked Loans, έχουν το κίνητρο να πληρούν κριτήρια ESG προκειμένου να επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους, όπως χαμηλότερη τιμολόγηση κατά τη χορήγηση του δανείου, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τηρούν τα κριτήρια για να απολαμβάνουν τα προνόμια σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Το περιβαλλοντικό όφελος που αναμένεται να επιτευχθεί τα επόμενα έτη από την ενεργή σύμπραξη των επιχειρήσεων και της Τράπεζας εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών αερίου

του θερμοκηπίου, στην ορθολογική χρήση πρώτων υλών, καθώς και γενικότερα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η κα. Ελένη Βρεττού, Executive General Manager και Επικεφαλής του Corporate and Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, επισημαίνει: «με τη συναλλαγή αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί ακόμα μια φορά εισάγοντας κριτήρια ESG σε ναυτιλιακή χρηματοδότηση, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως τη δέσμευση της Τράπεζας στην προώθηση πρακτικών που συντελούν στην Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας».