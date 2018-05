Μεγάλες εταιρίες ομορφιάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για το μέλλον των βιώσιμων συσκευασιών

Τα μέλη της Πρωτοβουλίας Βιώσιμων Συσκευασιών για τον κλάδο των Καλλυντικών, που συν-ιδρύθηκε από τον όμιλο L’Oréal, παγκόσμιο ηγέτη στην ομορφιά, και την Quantis ηγέτιδα εταιρεία συμβουλευτικής στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ανακοινώνουν το ξεκίνημα αυτής της πρωτοβουλίας για τη βιωσιμότητα στον κλάδο των καλλυντικών.

Τα μέλη της SPICE συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό: να συνδιαμορφώσουν το μέλλον των βιώσιμων συσκευασιών.

Πολλοί παίκτες στον κλάδο των καλλυντικών ενισχύουν τη δέσμευσή τους για ένα βιώσιμο μέλλον στην ομορφιά. Αυτοί οι ηγέτες λαμβάνουν μέτρα για να ενισχύσουν την πρόοδό τους στο δρόμο προς τη βιωσιμότητα ως υπεύθυνες εταιρείες, αλλά και για να ανταποκριθούν πρόθυμα στον αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών, επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων στην αγορά.

Η συσκευασία είναι μια ορατή υπενθύμιση ότι τα προϊόντα έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτές οι ομάδες κοινού αναμένουν τη διαφάνεια – με πραγματικά και μετρήσιμα στοιχεία – προκειμένου να κατανοήσουν εάν οι μάρκες καλλυντικών προχωρούν σε δεσμεύσεις και να μάθουν πώς σχεδιάζουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικά μεθοδολογικά ζητήματα όσον αφορά στη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων τους. Τα αποτελέσματα από τα περιβαλλοντικά αποτυπώματα των προϊόντων βοηθούν τις εταιρείες να κάνουν επιλογές οικολογικού σχεδιασμού και να επικοινωνούν αξιόπιστα με τους καταναλωτές.

Η SPICE δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία πολλών από τους σημαντικότερους παίκτες του κλάδου για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και να προσφέρει λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις.

Η SPICE συν-ιδρύθηκε από τη L’Oréal και την Quantis και απαριθμεί σήμερα 11 μέλη συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών στον κλάδο καλλυντικών Avon Products, Inc., Clarins Group, Coty Inc., L’Occitane en Provence, L’Oréal, LVMH, Shiseido, Sisley, καθώς επίσης και της Cosmetic Valley και της Γαλλικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Ομορφιάς (FEBEA - French Federation of Beauty Companies). Η SPICE παραμένει ανοικτή σε νέα μέλη. Τόσο οι κατασκευαστές καλλυντικών προϊόντων όσο και οι προμηθευτές καλλυντικών συσκευασιών μπορούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία ως εταιρικά μέλη.

Τα μέλη της SPICE θα συνεργάζονται, υπό την καθοδήγηση των ειδικών βιωσιμότητας της Quantis, για να αναπτύξουν και να δημοσιεύσουν, μεθοδολογίες και δεδομένα που υποστηρίζουν τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων, προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των συσκευασιών.

Αυτές οι εξελίξεις θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας- όπου τα μέλη θα μοιράζονται την εμπειρία και τη γνώση τους προς όφελος της πρωτοβουλίας, με απώτερο σκοπό να οδηγήσουν σε επιτεύγματα βιωσιμότητας στη συσκευασία καλλυντικών σε μεγάλη κλίμακα.

Ειδικότερα, το έργο που θα προέρχεται από την SPICE θα βοηθήσει τη βιομηχανία καλλυντικών να σημειώσει σημαντική πρόοδο σε τρεις βασικούς τομείς: 1) καθοδήγηση για την ανάπτυξη πολιτικής βιώσιμων συσκευασιών, βασισμένης σε μία δυναμική και εναρμονισμένη μεθοδολογία που είναι αναγνωρισμένη από τον κλάδο 2) προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της συσκευασίας βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού για πιο βιώσιμες λύσεις, και, 3) ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας και μεγαλύτερης σαφήνειας αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων.

«Η δέσμευση της L'Oréal να είναι συνιδρυτής της SPICE προήλθε από την επιθυμία να μοιραστούμε συλλογικά τη γνώση αναφορικά με την πρόοδο στον τομέα βιώσιμης ανάπτυξης και να δώσουμε τη δυνατότητα στη βιομηχανία καλλυντικών να συνεργάζεται πιο αποτελεσματικά», δήλωσε ο Philippe Thuvien, Global Head of Packaging & Development της L’Oréal. «Εκτός από την ανάπτυξη μιας ισχυρής μεθοδολογίας αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η SPICE, τελικά θα ενισχύσει τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων μας και θα προσφέρει τη σαφήνεια που οι καταναλωτές αναμένουν για να τους βοηθήσει να κάνουν περισσότερες αγορές βιώσιμων καλλυντικών», προσθέτει ο Philippe Bonningue, Head of Sustainable Packaging στη L’Oréal.

Για να παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια, κατανόηση και διαφάνεια, η SPICE θα εξετάσει τα ακόλουθα θέματα: ανακυκλωμένα υλικά, πλαστικά βιολογικής προέλευσης, διαδικασίες φινιρίσματος και διακόσμησης, τριτογενή συσκευασία και διανομή, επαναχρησιμοποιήσιμη / επαναφορτιζόμενη / επαναπληρούμενη συσκευασία και προγράμματα ανταπόδοσης, παράγοντες διάσπασης της διαδικασίας ανακύκλωσης και κανάλια για τον ολοκληρωμένο κύκλο ζωής των υλικών καταλήξεων ανά χώρα.

Η Quantis, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία της για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων και την εμπειρία της στο να ηγείται συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στον κλάδο, θα μοιραστεί την τεχνογνωσία της και θα καθοδηγήσει τις συζητήσεις για τα παραπάνω θέματα, για να καταγράψει, να εδραιώσει και να αξιολόγηση τη γνώση των μελών, ώστε να τους βοηθήσει να καθορίσουν και να θέσουν ξεκάθαρες δράσεις.

«Εάν θέλετε να πάτε μακριά, πηγαίνετε μαζί", λέει η παροιμία και αυτό εφαρμόζεται στη SPICE. Έχουμε την τιμή να συνιδρύσουμε τη SPICE με τη φιλοδοξία να καθοδηγήσουμε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και προϊόντων να κάνουν ακριβώς αυτό», σχολιάζει ο Dimitri Caudrelier, Director της Quantis France.

«Η συσκευασία είναι βασικός παράγοντας για τη βιομηχανία καλλυντικών και οι εταιρείες χρειάζονται ισχυρή πληροφόρηση και αναγνωρισμένα πλαίσια για να λάβουν αποφάσεις με μακρόχρονα αποτελέσματα. Η SPICE θα είναι βασικός παράγοντας στη μεταμόρφωση της βιωσιμότητάς τους».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία SPICE και το πώς θα διαμορφώσει το μέλλον στον τομέα συσκευασίας των καλλυντικών, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.open-spice.com. Για να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να γίνεται μέλος της SPICE, επισκεφτείτε το open-spice.com.