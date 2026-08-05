Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 1,4 δισ. ευρώ από τα έσοδα που παράγουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας και ότι θα διοχετεύσει το ποσό στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πληρωμή παραλήφθηκε τη Δευτέρα και αποτελεί την πέμπτη μεταφορά αυτού του είδους.

Από τη στιγμή που τα ρωσικά assets ακινητοποιήθηκαν, έχουν αποφέρει συνολικά 8 δισ. ευρώ σε έκτακτα κέρδη.

Πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα

Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι το 95% της νέας δόσης θα περάσει μέσω του Ukraine Loan Cooperation Mechanism, προκειμένου να βοηθήσει το Κίεβο να αποπληρώσει δάνεια της Ε.Ε. και της G7.

Το υπόλοιπο 5% θα διοχετευθεί μέσω του European Peace Facility, ώστε να καλυφθούν οι επείγουσες στρατιωτικές και αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Ε.Ε. επιχειρεί να συνδυάσει τη χρηματοδοτική σταθερότητα της Ουκρανίας με την άμεση ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας.

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνέδεσε τη νέα χρηματοδότηση με τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Για ακόμη μία φορά ξυπνάμε με ειδήσεις για φρικτές θηριωδίες της Ρωσίας μέσω αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία», έγραψε στο X.

Η ίδια πρόσθεσε: «Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει» για την καταστροφή που έχει προκαλέσει, σημειώνοντας ότι η Ε.Ε. χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά assets για να στηρίξει τη συνεχιζόμενη αντίσταση της Ουκρανίας στον πόλεμο.

Νέα φονική επίθεση στο Κίεβο

Οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν έγιναν μετά από μία από τις πιο φονικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο μέσα στη χρονιά.

Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones έπληξαν κατοικημένες περιοχές, αποθήκες και σιδηροδρομικό σταθμό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 44.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι πρόσθετοι αναχαιτιστές πυραύλων «θα μπορούσαν να είχαν σώσει ζωές», επιρρίπτοντας ευθύνες στις καθυστερήσεις των δυτικών παραδόσεων αντιαεροπορικών συστημάτων.

Το πλαίσιο των παγωμένων ρωσικών αποθεμάτων

Πάνω από 210 δισ. ευρώ σε αποθέματα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας πάγωσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Από το 2024, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διακρατούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα έκτακτα κέρδη που παράγονται από αυτά.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Βρυξέλλες μπορούν να κατευθύνουν τα έσοδα προς την Ουκρανία, χωρίς να αγγίζουν τα ίδια τα δεσμευμένα ρωσικά αποθέματα.

Το πολιτικό μήνυμα των Βρυξελλών

Η νέα μεταφορά των 1,4 δισ. ευρώ δεν είναι μόνο οικονομική στήριξη προς το Κίεβο.

Είναι και πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα ότι το κόστος του πολέμου θα επιστρέφει, με θεσμικό τρόπο, στη Ρωσία.

Η Ε.Ε. αποφεύγει ακόμη την πλήρη κατάσχεση των ρωσικών αποθεμάτων, επιλογή που θα είχε βαριές νομικές και χρηματοπιστωτικές συνέπειες. Αντ’ αυτού, αξιοποιεί τα κέρδη που παράγονται από τα παγωμένα κεφάλαια, διατηρώντας μια γραμμή ανάμεσα στη νομική προσοχή και τη στρατηγική πίεση.

Για την Ουκρανία, τα χρήματα αυτά αποτελούν πρόσθετη ανάσα σε μια φάση όπου οι στρατιωτικές ανάγκες παραμένουν πιεστικές και η προστασία των πόλεων από ρωσικούς πυραύλους και drones εξακολουθεί να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.