Μια σπάνια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησαν η Κρίστεν Στιούαρτ και η σύζυγός της, Ντίλαν Μέγερ. Οι δυο τους έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας κωμωδίας «The Wrong Girls» στο Λος Άντζελες, ποζάροντας αγκαλιασμένες μπροστά στους φωτογράφους.

Η 36χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία, την οποία σκηνοθέτησε η Ντίλαν Μέγιερ, ενώ οι δυο τους συνεργάστηκαν και στη συγγραφή του σεναρίου. Για την εμφάνισή της, η Κρίστεν Στιούαρτ επέλεξε ένα λευκό πουκάμισο, το οποίο άφησε μισάνοιχτο, μαύρη βερμούδα με χαμηλή μέση και πράσινα αθλητικά παπούτσια.

Kristen Stewart & wife Dylan Meyer are stepping out for the premiere of their new movie "The Wrong Girls"https://t.co/3PFrdrIlM8 — JustJared.com (@JustJared) August 6, 2026

Η Ντίλαν Μέγιερ προτίμησε ένα πιο λιτό σύνολο, συνδυάζοντας λευκό κοντό μπλουζάκι με μαύρο παντελόνι και σακάκι.

Η νέα ταινία που δημιούργησαν μαζί

Στο «The Wrong Girls», η Κρίστεν Στιούαρτ και η Αλία Σόκατ υποδύονται τη Φράνκι και τη Μόλι, δύο κολλητές φίλες που δυσκολεύονται οικονομικά και ζουν από μισθό σε μισθό. Μια απρόσμενη παρεξήγηση σχετικά με την ταυτότητά τους, όμως, τις εμπλέκει σε μια περιπέτεια που ανατρέπει πλήρως την καθημερινότητά τους.

Η Κρίστεν Στιούαρτ και η Ντίλαν Μέγιερ παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2025, σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή στο σπίτι της ηθοποιού στο Λος Άντζελες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 2013 σε κινηματογραφικό πλατό, αλλά η σχέση τους ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2019. Συναντήθηκαν ξανά σε πάρτι κοινού φίλου και ήρθαν πιο κοντά συζητώντας για τις κοινές τους εμπειρίες από τη ζωή στο Λος Άντζελες.

Το καλοκαίρι του 2021 πυροδότησαν φήμες περί αρραβώνα, όταν εμφανίστηκαν να φορούν δαχτυλίδια στο αριστερό τους χέρι. Λίγους μήνες αργότερα, η Κρίστεν Στιούαρτ επιβεβαίωσε ότι η Ντίλαν Μέγιερ τής είχε κάνει πρόταση γάμου.

Η επαγγελματική τους συνεργασία ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, όταν αποκάλυψαν ότι έγραφαν μαζί μια τηλεοπτική σειρά. Παρά τους αρχικούς φόβους ότι η δουλειά θα μπορούσε να επηρεάσει τη σχέση τους, κατάφεραν να ολοκληρώσουν το πρώτο επεισόδιο μέσα σε περίπου μιάμιση εβδομάδα. Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το συγγραφικό ταλέντο της συζύγου της, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετική σεναριογράφο.