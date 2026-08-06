Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν δείχνει διάθεση να εγκαταλείψει τη θέση του στην κορυφή της FIFA. Παρά την έντονη κριτική που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα, ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας εξασφάλισε νέα στήριξη από τη διοίκηση του οργανισμού και συνεχίζει κανονικά την πορεία του.

Η συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου στο Μαρόκο εξελίχθηκε σε μια ξεκάθαρη επίδειξη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του. Τα μέλη που έδωσαν το «παρών» εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους, ενώ ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, συνυπέγραψε μήνυμα στο οποίο αναγνωρίστηκαν λάθη και δεσμεύσεις για βελτίωση των διαδικασιών.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως στην Ευρώπη, όπου αρκετές ομοσπονδίες έχουν εκφράσει ανοιχτά τις επιφυλάξεις τους για τη διοίκηση Ινφαντίνο. Η UEFA έχει ήδη δηλώσει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στη σημερινή ηγεσία της FIFA, ενώ άλλες πλευρές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια.

Παρά τις πιέσεις, ο Ινφαντίνο παραμένει ισχυρός χάρη στη στήριξη σημαντικού μέρους των μελών της FIFA. Η μάχη για το μέλλον της προεδρίας του, ωστόσο, φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε.