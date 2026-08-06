Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την υπόθεση που αφορά τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης». Ο υπουργός Υγείας απάντησε στη σημερινή ανακοίνωση του κόμματος και στις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά.

«Στο υστερόγραφό τους μας προτρέπουν “να διαβάσουμε τα επίσημα έγγραφα και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας”, ακολούθησα ακριβώς τη συμβουλή τους. Μόνο που καλό θα ήταν να διαβάσουν και οι ίδιοι όλα τα επίσημα έγγραφα και όχι μόνον όσα εξυπηρετούν το πολιτικό τους αφήγημα», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

«Το ΠΑΣΟΚ αποσιωπά ένα εξαιρετικά σημαντικό επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κράτους: την υπ’ αριθ. 1345/2024 απόφαση της Α΄ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όχι ανακοίνωση μιας εταιρείας. Όχι δική μου άποψη. Απόφαση της Ολομέλειας του ανώτατου δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας».

«Ουδέποτε αμφισβήτησα ούτε την ΕΔΕΛ ούτε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ούτε φυσικά τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν και ισχύουν».

«Άλλο όμως αυτό και άλλο ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ ότι με αυτές “αποδείχτηκε σκάνδαλο”, υπερκοστολόγηση ή φωτογραφικοί διαγωνισμοί», συμπλήρωσε.

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Υγείας:

«Διάβασα με προσοχή τη σημερινή εναντίον μου ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσουκαλά για τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”.

Επειδή μάλιστα στο υστερόγραφό τους μας προτρέπουν “να διαβάσουμε τα επίσημα έγγραφα και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας”, ακολούθησα ακριβώς τη συμβουλή τους.

Μόνο που καλό θα ήταν να διαβάσουν και οι ίδιοι ΟΛΑ τα επίσημα έγγραφα και όχι μόνον όσα εξυπηρετούν το πολιτικό τους αφήγημα.

Κατ’ αρχάς, ουδέποτε αμφισβήτησα ούτε την ΕΔΕΛ ούτε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ούτε φυσικά τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν και ισχύουν.

Άλλο όμως αυτό και άλλο ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ ότι με αυτές “αποδείχθηκε σκάνδαλο”, υπερκοστολόγηση ή φωτογραφικοί διαγωνισμοί.

Και εδώ το ΠΑΣΟΚ αποσιωπά ένα εξαιρετικά σημαντικό επίσημο έγγραφο του Ελληνικού Κράτους: την υπ’ αριθ. 1345/2024 απόφαση της Α΄ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όχι ανακοίνωση μιας εταιρείας. Όχι δική μου άποψη. Απόφαση της Ολομέλειας του ανώτατου δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας.

Τι έκρινε λοιπόν το Ελεγκτικό Συνέδριο σε διαγωνισμό για ακριβώς αυτού του τύπου τα πολυκέντρα ανακύκλωσης;

Πρώτον, για την περίφημη τιμή των 300.000 ευρώ. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η προηγούμενη τιμή των 300.000 ευρώ ανά πολυκέντρο στον διαγωνισμό του ΕΔΣΝΑ αποτελούσε “αρκούντως επαρκές” στοιχείο για να διασφαλιστεί το εύλογο και ρεαλιστικό της προϋπολογιζόμενης τιμής και της συνολικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Και προσθέτει ότι, από άλλες ομοειδείς συμβάσεις που είχε ελέγξει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, η συγκεκριμένη τιμή “δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις” από τις τιμές αντίστοιχων συμφωνιών. Μάλιστα, η Ολομέλεια γνώριζε ρητά ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός του ΕΔΣΝΑ είχε μεταγενέστερα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου της ΕΔΕΛ και παρ’ όλα αυτά έκρινε ότι αυτό “δεν δύναται να κλονίσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού”. Αυτό γιατί το αποκρύπτει το ΠΑΣΟΚ;

Δεύτερον, για τη σχέση ΤΕΧΑΝ–ENVIPCO, που χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για να αμφισβητηθεί η έρευνα τιμών. Η Ολομέλεια εξέτασε ακριβώς το θέμα και έκρινε ότι η σχετική αιτίαση είναι αβάσιμη. Διαπίστωσε ότι οι δύο εταιρείες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, χωρίς κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σύνθεση, και ότι δεν προέκυπταν συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές καθορισμού τιμών που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Τρίτον, για τις περιβόητες δήθεν “φωτογραφικές προδιαγραφές”.

Εδώ η απόφαση είναι απολύτως σαφής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι από τις τεχνικές προδιαγραφές δεν προκύπτει ότι αυτές παραπέμπουν σε εξοπλισμό συγκεκριμένου κατασκευαστή. Και συνεχίζει ακόμη σαφέστερα: οι προδιαγραφές “ουδόλως περιόρισαν την ανάπτυξη του ανταγωνισμού” και ούτε προκύπτει ότι “ευνόησαν κάποιον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα”.

Αυτά δεν τα λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τα λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Και, τέλος, αφού εξέτασε όλες αυτές τις αιτιάσεις, η Ολομέλεια ανέτρεψε την προηγούμενη αρνητική απόφαση και την αρνητική πράξη του Κλιμακίου και αποφάνθηκε ότι “δεν κωλύεται η υπογραφή” της συμφωνίας-πλαίσιο για τα συγκεκριμένα πολυκέντρα ανακύκλωσης.

Για να είμαστε απολύτως ακριβείς: η απόφαση 1345/2024 αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και δεν ακυρώνει αυτομάτως τις διοικητικές πράξεις της ΕΔΕΛ για άλλους φορείς.

Αλλά είναι τουλάχιστον πολιτικά και θεσμικά απαράδεκτο να εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ την υπόθεση σαν να υπάρχει μία και μοναδική επίσημη κρίση του Ελληνικού Κράτους που δήθεν “απέδειξε σκάνδαλο”, όταν υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που, εξετάζοντας τα ίδια κρίσιμα ζητήματα -τιμή, τεκμηρίωση, ανταγωνισμό, σχέση των εταιρειών και τεχνικές προδιαγραφές- καταλήγει στα παραπάνω συμπεράσματα.

Και κάτι ακόμη: Δημοσιονομική διόρθωση δεν σημαίνει αυτομάτως απάτη, διαφθορά ή ποινικό σκάνδαλο. Όπως και η διερεύνηση μιας υπόθεσης από οποιαδήποτε εισαγγελική αρχή δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής. Αυτό ισχύει για όλους σε ένα Κράτος Δικαίου».