Αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγοσθένων, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή στα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χάρη στις συστηματικές εργασίες αποψίλωσης που είχαν προηγηθεί.

Στο φρούριο των Αιγοσθένων -σύμφωνα με την ανακοίνωση- δεν προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα τείχη και στους αναστηλωμένους πύργους (ΝΑ και ΒΑ), καθώς και στους ναούς στο εσωτερικό της Ακρόπολης. Απαιτείται, όμως, άμεσος καθαρισμός του τοιχογραφικού διακόσμού τους. Στο βόρειο τμήμα του φρουρίου η πυρκαγιά προκάλεσε φθορές σε κατακείμενους λιθόπλινθους, που προγραμματίζονταν να χρησιμοποιηθούν στις επικείμενες εργασίες αποκατάστασης.

Ζημιές προκλήθηκαν στις σύγχρονες υποδομές του χώρου. Καταστράφηκαν οι ξύλινοι δοκοί στήριξης του εγκατεστημένου στο ΒΑ τμήμα του τείχους ικριώματος, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν το ικρίωμα, η γερανογέφυρα και τα ικριώματα που παρέμεναν αποθηκευμένα σε εργοταξιακό χώρο, εκτός του φρουρίου, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης και τα εργοταξιακά γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Το φρούριο των Αιγοσθένων που δεσπόζει νοτιανατολικά στον Κορινθιακό Κόλπο και χτίστηκε στο β’ μισό του 4ου αιώνα π.Χ., είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα φρούρια στην Ελλάδα. Η στρατηγική θέση του ήταν ο λόγος της συνεχούς κατοίκησής του -και κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους αλλά και την ύστερη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο- καθώς επόπτευε και έλεγχε τον Κορινθιακό αλλά και τα περάσματα προς την ενδοχώρα. Όπως μαρτυρά και το εκκλησάκι του 11ου αιώνα, αφιερωμένο στην Παναγία ή την Αγία Άννα, κτισμένο με αρχαίο οικοδομικό υλικό. Στον φρουριακό χώρο φιλοξενήθηκε μονή και σώζονται ερείπια κελιών καθώς και το καθολικό, ο μικρός ναός του Αγίου Γεωργίου.

Τη Λίνα Μενδώνη συνόδευσαν στην αυτοψία η γγ Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, η διευθύντρια Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, Μαρία Μερτζάνη, ο τμηματάρχης μελετών της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, Μιχάλης Λεφαντζής, η αναπληρώτρια προϊσταμένη -και τα αρμόδια στελέχη- της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Καλλιόπη Φλώρου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.