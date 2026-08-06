Έτοιμη να αφήσει για ένα διάστημα στην άκρη τις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να επικεντρωθεί στην προσωπική της ευεξία είναι η Αριάνα Γκράντε. Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας «Eternal Sunshine Tour» την 1η Σεπτεμβρίου, η 33χρονη τραγουδίστρια σχεδιάζει να περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που τη στηρίζουν στην απόφασή της να χαμηλώσει τους ρυθμούς.

Πηγή από το στενό της περιβάλλον χαρακτήρισε την κατάσταση «βαθιά προσωπική», ενώ άλλο πρόσωπο που τη γνωρίζει εδώ και χρόνια ανέφερε ότι η αποχώρησή της από τη θεατρική παραγωγή «Sunday in the Park with George» αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη πως είναι έτοιμη να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να φροντίσει περισσότερο τον εαυτό της.

Η Αριάνα Γκράντε επρόκειτο να συμμετάσχει στην αναβίωση του μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ στο West End του Λονδίνου, όμως τελικά αποφάσισε να αποσυρθεί από την παραγωγή. Η επιλογή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν αυξηθεί τα σχόλια σχετικά με την εμφάνιση και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας της.

Η απάντησή της στα σχόλια και τη δημόσια πίεση

Κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Σικάγο στις 3 Αυγούστου, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν ήταν ούτε παρορμητική ούτε αποτέλεσμα κάποιας πρόσφατης αντίδρασης. Όπως είπε στους θαυμαστές της, πρόκειται για ένα βήμα που είχε σχεδιάσει αθόρυβα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αρνητική δημοσιότητα δεν μπορεί να αλλοιώσει την πραγματικότητα που βιώνει ούτε τη σχέση αγάπης που έχει δημιουργήσει με το κοινό της. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την περιοδεία «Eternal Sunshine Tour» μία από τις πιο θεραπευτικές, όμορφες και ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής της.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της τόνισε στο περιοδικό People ότι η Αριάνα Γκράντε εξακολουθεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο της καριέρας της και τον τελευταίο λόγο σε κάθε καλλιτεχνική ή επαγγελματική απόφαση. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη βοήθεια που της προσέφερε η ψυχοθεραπεία σε δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Ariana Grande Has ‘People Supporting Her in Slowing Down,’ Is ‘Prepared to Focus on Herself’ (Exclusive Sources) https://t.co/JLQpsHRSQf — People (@people) August 4, 2026

Στόχος της τραγουδίστριας είναι να ολοκληρώσει την περιοδεία της με υγεία και καλή διάθεση και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα από τη συνεχή έκθεση και τις δημόσιες εμφανίσεις. Η επόμενη κινηματογραφική της παρουσία αναμένεται να είναι στην ταινία «Focker-in-Law», μαζί με τον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.