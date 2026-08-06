Στη σύλληψη μίας 39χρονης τουρίστριας από τη Μεγάλη Βρετανία προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 05/08 αστυνομικοί στη Σκιάθο, έπειτα από επεισόδιο που προκάλεσε αρχικά σε ξενοδοχείο του νησιού και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 39χρονη είχε συμμετάσχει μαζί με τη 15χρονη κόρη της σε οργανωμένη θαλάσσια εκδρομή (boat trip), κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους, τις πρώτες πρωινές ώρες, η γυναίκα φέρεται να άρχισε να προκαλεί εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας αντικείμενα που έβρισκε μπροστά της.

Μπροστά στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου ενημέρωσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνόδευσαν τη 39χρονη και τη 15χρονη κόρη της στο Κέντρο Υγείας της Σκιάθου.

Ωστόσο, το επεισόδιο δεν έληξε εκεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 39χρονη, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχισε να κλωτσά και να καταστρέφει αντικείμενα, ενώ προέβαλε σθεναρή αντίσταση όταν αστυνομικός επιχείρησε να τη σταματήσει, εμποδίζοντάς τον να προχωρήσει στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.