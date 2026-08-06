Τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένουν ακόμα και σήμερα, Πέμπτη 6/8, οι Αρχές έτσι ώστε να έχουν στα χέρια τους περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση με τη σορό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη, στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μυστρά.

Μέχρι και αργά το βράδυ χθες, Τετάρτη 5/8, δεν είχε καταστεί δυνατή η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, καθώς η σορός βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε βαθιά κατάψυξη, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την εξέταση.

Δεν διακρίνονται εμφανή ίχνη κακοποίησης

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή αναφέρουν ότι δεν διακρίνονται εμφανή ίχνη κακοποίησης. Ωστόσο, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ενώ έχουν ήδη ζητηθεί τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Οι Αρχές παράλληλα ερευνούν εάν ο θάνατος σημειώθηκε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου ή αν το χρονικό διάστημα είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Αύριο, Παρασκευή, η απολογία του 55χρονου

Αύριο, Παρασκευή 7/8, ο 55χρονος γιος του 90χρονου αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του αναμένεται να παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή από εκείνη που είχε αρχικά δώσει. Φέρεται να υποστηρίζει ότι οι πράξεις του δεν είχαν οικονομικό κίνητρο, αλλά συνδέονταν με την ιδιαίτερη, όπως ισχυρίζεται, σχέση που είχε με τους γονείς του.

Επίσης, συνεχίζεται η προανάκριση και καθοριστική θεωρείται και η κατάθεση της αδελφής του 55χρονου, με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διατηρούσε σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

Η ίδια φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία της με τον τρόπο φροντίδας των ηλικιωμένων γονέων τους, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός της δεν τους είχε μεταφέρει σε κατάλληλη δομή φροντίδας, αλλά τους κρατούσε στο σπίτι.