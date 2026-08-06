Η Βόρεια Κορέα εξαπέλυσε σήμερα βλήμα προς τη θάλασσα ανατολικά της Κορεατικής Χερσονήσου, σύμφωνα με τον στρατό της Νότιας Κορέας.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ μπορεί να έχει εκτοξεύσει βαλλιστικό πύραυλο.

Σειρά δοκιμών έχουν πραγματοποιηθεί φέτος, περιλαμβανομένων μικρού βεληνεκούς βαλλιστικών πυραύλων, ρουκετών πυροβολικού και άλλων τακτικών όπλων που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της απομονωμένης χώρας.

Η πιο πρόσφατη δοκιμή που έχει επιβεβαιωθεί, στα τέλη Ιουνίου, περιλάμβανε ένα αναβαθμισμένο σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών 240 χιλιοστών, τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και αυτοπροωθούμενο οβιδοβόλο 155 χιλιοστών, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η σημερινή εκτόξευση πραγματοποιείται την επομένη των κατηγοριών που εξακόντισε η Πιονγκγιάνγκ κατά της Ιαπωνίας, την οποία κατηγόρησε ότι μετατρέπεται σε «πολεμοχαρές κράτος», καθώς το Τόκιο ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία του στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Στον πρόλογο της ετήσιας λευκής βίβλου για την άμυνα του ιαπωνικού αρχιπελάγους, που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοΐζούμι έκρινε «επιτακτικό η Ιαπωνία να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις αμυντικές ικανότητές της» απέναντι στις αυξανόμενες απειλές που προέρχονται από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, η ισχυρή αδελφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως οι «ηγέτες (της Βόρειας Κορέας) θα υλοποιήσουν επιπλέον στρατιωτικές επιλογές που είναι προφανώς αποτέλεσμα της μεταμόρφωσης της Ιαπωνίας», σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.