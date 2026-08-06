Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Βραζιλία η είδηση του θανάτου του Μικαέλ Λεάντρο ντα Σίλβα. Ο 15χρονος, που είχε περάσει από τις ακαδημίες της Σάο Πάουλο, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς λίγα λεπτά μετά τη λήξη αγώνα ερασιτεχνικού τουρνουά στο Μασέιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τις αστυνομικές αρχές, ο νεαρός δεν ήταν ο άνθρωπος που αναζητούσαν οι δράστες, αλλά βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή και τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά.

O pai do adolescente Micael Leandro, de 15 anos, mort0 no último sábado durante uma partida amistosa no bairro do Pontal da Barra, em Maceió, fez um desabafo emocionado e afirmou que o filho tinha o sonho de se tornar jogador de futebol profissional.



Segundo a Polícia Civil, a… pic.twitter.com/STVNdg5t08 — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 4, 2026

Ο πατέρας του, Μάρκος Αντόνιο Λεάντρο, περιέγραψε στα τοπικά μέσα τις δραματικές στιγμές, αναφέροντας ότι ο γιος του δέχθηκε σφαίρα στην πλάτη αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μικαέλ θεωρούνταν ένα από τα αξιόλογα νεαρά ταλέντα της περιοχής. Εκτός από τη Σάο Πάουλο, είχε αγωνιστεί και στη Σέντρο Σπορτίβο Αλαγκοάνο, ενώ, σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, ετοιμαζόταν να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Ρετρό Μπραζίλ, κυνηγώντας το όνειρό του να καθιερωθεί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.