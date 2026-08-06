Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν «τεράστια» αποθέματα όπλων και καταφέρθηκε εναντίον πληροφοριών του Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες μια έλλειψη τον έκανε τις τελευταίες ημέρες να μην πραγματοποιήσει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών (…) Επιπλέον, σημαντικές ποσότητες κατασκευάζονται και στέλνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάλογα με τις ανάγκες», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του, το Truth Social.

Καταγγέλλοντας «προδοτικούς» ισχυρισμούς, πρόσθεσε σε απειλητικό τόνο ότι τα πρόσωπα, από τα οποία προήλθαν οι πληροφορίες αυτές, «εντοπίζονται» ώστε να αντιμετωπίσουν διώξεις. «Θα ζητηθεί να τους επιβληθούν μακροχρόνιες ποινές», έγραψε.

Μέσα ενημέρωσης, όπως η Washington Post, ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ελλείψεις σε κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και σε αντιαεροπορικά συστήματα αναχαίτισης, οι οποίες επηρεάζουν τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Ιράν.

Η Washington Post έγραψε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε «να ξεσπάσει η απογοήτευσή του» σχετικά με τις ελλείψεις αυτές και «απαίτησε εξηγήσεις» από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, «αναφορικά με τις αιτίες για τις οποίες είχε προφανώς παραπλανηθεί».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ και ο ομόλογός της του Πενταγώνου Σον Παρνέλ κατήγγειλαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ ένα «fake news».

Σύμφωνα με την Washington Post, οι ελλείψεις συνέβαλαν εν μέρει στη μεταστροφή, το Σάββατο, του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έγραψε ότι «αναστέλλει κάθε επίθεση» έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «έτοιμες να καταφέρουν πλήγματα (…) σε επίπεδα που έχουμε να δούμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».