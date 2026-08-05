Λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η αγορά καταθέτει τις δικές της προτεραιότητες. Επιμελητήρια, βιομηχανικοί φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις και κοινωνικοί εταίροι διεκδικούν μέτρα που θα περιορίσουν το φορολογικό βάρος, θα ενισχύσουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και θα στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ήδη το οικονομικό επιτελείο έχει ανοίξει κύκλο επαφών με εκπροσώπους της αγοράς, συγκεντρώνοντας προτάσεις οι οποίες αξιολογούνται και κοστολογούνται ενόψει των ανακοινώσεων της ΔΕΘ.

Στις συναντήσεις που πραγματοποιεί ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για φορολογικά θέματα, Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζει ότι στόχος των επαφών είναι η άμεση καταγραφή των αιτημάτων και των προτάσεων των παραγωγικών φορέων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την επεξεργασία των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, σημειώνει ότι «κάθε πρόταση εξετάζεται και κοστολογείται, ώστε όσες προκριθούν να συνοδεύονται από συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτύπωμα».

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων ξεχωρίζει η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που σήμερα ανέρχεται στο 100% για τις τράπεζες, στο 80% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και στο 55% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Το μέτρο σύμφωνα με την αγορά θα απελευθερώσει πολύτιμη ρευστότητα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και η επέκταση της δυνατότητας μεταφοράς φορολογικών ζημιών πέραν της ισχύουσας πενταετίας, ώστε επιχειρήσεις που πέρασαν πολυετείς περιόδους κρίσης να μπορούν να συμψηφίζουν τις ζημιές τους με μελλοντικά κέρδη.

Οι παραγωγικοί φορείς εισηγούνται ακόμη υψηλότερους συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων για τις βιομηχανικές επενδύσεις, ώστε να επιταχυνθεί η απόσβεση του επενδυτικού κόστους και να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε εξοπλισμό, τεχνολογία και παραγωγικό εκσυγχρονισμό. Στο πακέτο των προτάσεων περιλαμβάνεται επίσης έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα επαγγελματικά ακίνητα, καθώς και νέα κίνητρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στήριξη σε εργαζόμενους

Παράλληλα, οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ) ζητούν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να αυξηθεί από τα 6 στα 10 ευρώ το ημερήσιο αφορολόγητο όριο παροχής σίτισης στους εργαζομένους, επισημαίνοντας ότι το ισχύον όριο παραμένει αμετάβλητο εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους ζωής.

Αντίστοιχες φορολογικές παρεμβάσεις εισηγείται και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, προτείνοντας μεταξύ άλλων τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 22% στο 20%, τη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, την πλήρη κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, την έκπτωση του ενοικίου από το φορολογητέο εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων και αλλαγές στο σύστημα φορολογικών προστίμων.

Το οικονομικό επιτελείο συνεχίζει τον κύκλο επαφών με τους φορείς της αγοράς, ωστόσο διαμηνύει ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο. Έτσι, αρκετές από τις προτάσεις βρίσκονται στο κυβερνητικό «ραντάρ», όμως στο καλάθι της ΔΕΘ αναμένεται να ενταχθούν μόνο όσες μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία που ορίζει το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας.