Μολονότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα των υποδομών, η εικόνα της παραμένει θετική στις διεθνείς αγορές, τόσο ως τουριστικός προορισμός όσο και ως χώρα συνολικά, σύμφωνα με τέσσερις πρόσφατες διεθνείς έρευνες.

Από τη διεθνή φήμη των κρατών και τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού έως τις προτιμήσεις των Γάλλων ταξιδιωτών και τις νέες τάσεις στον τουρισμό πολυτελείας, τα στοιχεία αναδεικνύουν τη θέση της χώρας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Στην 16η θέση η Ελλάδα στη διεθνή φήμη

Στην 16η θέση μεταξύ των 60 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κατατάσσεται η Ελλάδα στην έκθεση RepCore® Nations 2026, που εκπόνησε το Reputation Lab με βάση την κοινή γνώμη στις χώρες της G7.

Η έρευνα καταγράφει συνολική υποχώρηση της διεθνούς φήμης των χωρών, καθώς από τις 60 οικονομίες που αξιολογήθηκαν οι 43 σημείωσαν πτώση, 14 βελτίωσαν την εικόνα τους και μόλις τρεις παρέμειναν σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Ιαπωνία, η οποία ανέβηκε επτά θέσεις, αφήνοντας πίσω της τον Καναδά και την Ελβετία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Αυστραλία και η Δανία, ενώ στις δέκα χώρες με την καλύτερη φήμη περιλαμβάνονται επίσης η Νορβηγία, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Νέα Ζηλανδία και η Σουηδία.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η Κίνα και η Ρωσία παρουσίασαν από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις, ωστόσο εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα συνολικής φήμης. Αντίθετα, το Ισραήλ κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, χάνοντας 15,8 μονάδες και υποχωρώντας 20 θέσεις από το 2022, ενώ το Ιράν βρέθηκε στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Η Ελλάδα στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς

Θετική είναι η εικόνα και για τον ελληνικό τουρισμό σύμφωνα με την έκθεση Tourism Trends and Policies 2026 του ΟΟΣΑ, η οποία αξιολόγησε την πορεία των διεθνών αφίξεων την περίοδο 2019-2025.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 18η θέση μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων τουριστικών προορισμών, καταγράφοντας αύξηση 11% στις διεθνείς αφίξεις σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Σαουδική Αραβία με άνοδο 67%, αποτέλεσμα του προγράμματος Vision 2030, ενώ ακολουθούν το Μαρόκο (+53%), η Αίγυπτος (+47%), η Βραζιλία (+46%), η Κολομβία (+45%) και η Ιαπωνία (+34%).

Στην Ευρώπη, τις υψηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν η Νορβηγία (+28%), η Σερβία (+27%), η Δανία (+22%), η Πορτογαλία (+20%) και η Ισπανία (+16%), ενώ τόσο η Γαλλία όσο και η Ελλάδα έχουν επίσης ξεπεράσει τις επιδόσεις του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο τουρισμός συνέβαλε άμεσα το 2024 με 15,1 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, ποσό που αντιστοιχεί στο 7,3% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, ενώ απασχόλησε άμεσα 613.900 εργαζόμενους ή το 14,4% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Η Νάξος και η Πάρος στις επιλογές των luxury ταξιδιωτών

Την ίδια ώρα, η ζήτηση για λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς ενισχύεται και στην αγορά του πολυτελούς τουρισμού.

Σύμφωνα με τη Nuba, η Νάξος και η Πάρος συγκαταλέγονται στα ελληνικά νησιά που προτείνει σε ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου οι οποίοι αναζητούν προορισμούς πέρα από τα καθιερωμένα.

Όπως επισημαίνει η επικεφαλής ανάπτυξης της εταιρείας, Carolita Urrestarazu, οι ταξιδιώτες πολυτελείας αναζητούν πλέον αυθεντικές εμπειρίες, ιδιωτικότητα και λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στον πολιτισμό, τη φύση και τη γαστρονομία.

Στις κορυφαίες επιλογές των Γάλλων

Η Ελλάδα διατηρεί παράλληλα ισχυρή θέση και στη γαλλική αγορά, σύμφωνα με έρευνα της Booking.com σε συνεργασία με την Toluna Harris Interactive.

Το 69% των Γάλλων δηλώνει ότι σχεδιάζει καλοκαιρινές διακοπές, ενώ για το 66% οι θερινές αποδράσεις θεωρούνται σημαντικές και για έναν στους πέντε μη διαπραγματεύσιμες.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, οι περισσότεροι επιλέγουν να προσαρμόσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια αντί να τα ακυρώσουν. Το 75% δηλώνει ότι θα ταξίδευε ακόμη και αν χρειαζόταν αλλαγές στη διάρκεια των διακοπών, στις ημερομηνίες ή στον προορισμό, ενώ το 32% σκοπεύει να διαθέσει μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σχέση με το 2025.

Οι κυριότερες ανησυχίες αφορούν τον πληθωρισμό (63%), την αύξηση των τιμών των καυσίμων (61%), τις διεθνείς συγκρούσεις (59%) και τα ακραία καιρικά φαινόμενα (52%), με το 81% να δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη τουλάχιστον έναν από αυτούς τους παράγοντες κατά τον σχεδιασμό των διακοπών του.

Στις διεθνείς προτιμήσεις των Γάλλων για τον Ιούλιο, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση, πίσω από την Ισπανία, την Ιταλία και το Μαρόκο, ενώ για τον Αύγουστο κατατάσσεται στην έκτη θέση, παραμένοντας μεταξύ των κορυφαίων επιλογών για διακοπές στο εξωτερικό.

Η έρευνα δείχνει ακόμη ότι οι Γάλλοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στους ευέλικτους όρους κράτησης. Στην κορυφή των κριτηρίων βρίσκονται οι σαφείς πληροφορίες για τους όρους κράτησης, η δωρεάν ακύρωση, η δυνατότητα εύκολης τροποποίησης της κράτησης, οι αξιολογήσεις άλλων ταξιδιωτών και η δυνατότητα κράτησης χωρίς προπληρωμή.