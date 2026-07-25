Στο κάδρο της επετηρίδας των παγκόσμιων προορισμών ισχυρή θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα. Η χώρα μας αποτελεί με την Αθήνα σηματωρό στην παγκόσμια τουριστική κονίστρα, ενώ νέοι ελληνικοί προορισμοί βάζουν νέες πινελιές στον καμβά της τουριστικής ζήτησης.

Ήδη η Σύρος συγκαταλέγεται στα ταχύτερα ανερχόμενα νησιά του κόσμου για το 2026, σύμφωνα με τη νέα λίστα της Expedia Group, ενώ η Αθήνα διατηρεί θέση ανάμεσα στις 100 πιο ελκυστικές πόλεις διεθνώς, όπως προκύπτει από τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελκυστικότητας Τουριστικών Πόλεων του ερευνητικού ινστιτούτου Yanolja.

Οι δύο έρευνες αποτυπώνουν διαφορετικές πτυχές της ταξιδιωτικής ζήτησης, αναδεικνύοντας τόσο τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών για νησιωτικούς προορισμούς όσο και τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ελκυστικές τις μεγάλες πόλεις.

Η Σύρος στην πρώτη πεντάδα των ανερχόμενων νησιών

Η Expedia Group δημοσίευσε τη λίστα με τα δέκα πιο δημοφιλή ανερχόμενα νησιά για το 2026, με βάση τα δεδομένα αναζητήσεων πτήσεων της πλατφόρμας.

Η κατάταξη περιλαμβάνει προορισμούς που κερδίζουν συνεχώς έδαφος, καθώς οι ταξιδιώτες στρέφονται σε νησιά που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, πολιτιστικό ενδιαφέρον και, σε αρκετές περιπτώσεις, καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αγία Λουκία στην Καραϊβική, ενώ η Σύρος καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, αποτελώντας το ελληνικό νησί με την υψηλότερη κατάταξη.

Σύμφωνα με την Expedia, η Σύρος αναδεικνύεται ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, συνδυάζοντας τη νεοκλασική αρχιτεκτονική της Ερμούπολης, τη γαστρονομία και τον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού.

Οι αναζητήσεις για τη Σύρο αυξήθηκαν κατά 60%, καθώς ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν ελληνικά νησιά που δεν συγκεντρώνουν τον μαζικό τουρισμό των πιο γνωστών προορισμών.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Πόρτο Σάντο στη Μαδέρα, το Πράσλιν στις Σεϋχέλλες, τα νησιά Λοφότεν στη Νορβηγία, το Παλαουάν στις Φιλιππίνες, η Κουλέμπρα στο Πουέρτο Ρίκο, η νήσος Σάνιμπελ στη Φλόριντα, το Φου Κουόκ στο Βιετνάμ και τα Φίτζι.

Η Expedia δημιούργησε ακόμη μία ειδική κατηγορία, εμπνευσμένη από το ποδόσφαιρο, στην οποία το Πράσινο Ακρωτήριο αναδείχθηκε κορυφαίος νησιωτικός προορισμός. Σύμφωνα με την εταιρεία, η παρουσία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026 και ιδιαίτερα η ισοπαλία με την Ισπανία συνέβαλαν στην αύξηση του ενδιαφέροντος για τη χώρα ως ταξιδιωτικό προορισμό.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι το ενδιαφέρον για τις νησιωτικές διακοπές συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς οι διαδικτυακές αναζητήσεις για νησιά αυξήθηκαν κατά 55%, ενώ οι σχετικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν άνοδο 20%.

Όπως επισημαίνει η Melanie Fish, επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων του Expedia Group, τα νησιά αποτελούν πλέον μία ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή όχι μόνο για όσους αναζητούν μια απόδραση, αλλά και για ταξιδιώτες που αξιοποιούν τα all-inclusive θέρετρα και τις προσφορές στα ταξιδιωτικά πακέτα.

Η θέση της Αθήνας

Την εικόνα για τις διεθνείς ταξιδιωτικές τάσεις συμπληρώνει ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελκυστικότητας Τουριστικών Πόλεων του ερευνητικού ινστιτούτου Yanolja, ο οποίος αξιολόγησε συνολικά 261 πόλεις και δημοσίευσε τις 200 πρώτες της κατάταξης.

Ο δείκτης βασίστηκε σε δεδομένα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε 14 γλώσσες, καθώς και στον όγκο των διαδικτυακών αναζητήσεων, αξιοποιώντας 419 λέξεις-κλειδιά που κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις βασικές ενότητες: αστική αισθητική και φυσικό τοπίο, πολιτισμός και ιστορία, βιωματικός τουρισμός και φιλοξενία.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Νέα Υόρκη, ακολουθούμενη από το Παρίσι και την Οσάκα, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Κιότο, η Σεούλ, το Λονδίνο, η Ρώμη, η Μπανγκόκ, η Οκινάουα και το Σικάγο.

Η Αθήνα καταλαμβάνει την 74η θέση παγκοσμίως. Η καλύτερη επίδοσή της καταγράφεται στην κατηγορία «Πολιτισμός και Ιστορία», όπου βρίσκεται στην 50ή θέση διεθνώς. Στην αστική αισθητική και το φυσικό περιβάλλον κατατάσσεται 70ή, στον βιωματικό τουρισμό 84η και στη φιλοξενία 90ή.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την ισχυρή παρουσία των αμερικανικών πόλεων, με 16 να βρίσκονται στις 50 κορυφαίες και 19 στις 100 πρώτες της παγκόσμιας κατάταξης. Παράλληλα, οι ασιατικοί προορισμοί καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στη συναισθηματική ελκυστικότητα, δηλαδή στη θετική εικόνα και την ποιότητα εμπειρίας που αποκομίζουν οι επισκέπτες.

Όπως σημειώνει ο διευθυντής του Yanolja και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πέρντιου των ΗΠΑ, Δρ. SooCheong Jang, ο Δείκτης του 2026 δείχνει ότι οι πιο ανταγωνιστικές τουριστικές πόλεις δεν είναι πλέον μόνο εκείνες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες επισκέψεις, αλλά όσες καταφέρνουν να μετατρέπουν τη διεθνή προβολή τους σε ουσιαστικές εμπειρίες για τους ταξιδιώτες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πρωτιά της Νέας Υόρκης αποδίδεται στον συνδυασμό της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας και της υψηλής εμπειρικής ελκυστικότητας, ενώ η άνοδος πόλεων όπως η Οσάκα, το Κιότο, η Σεούλ και η Οκινάουα αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της συναισθηματικής σύνδεσης των επισκεπτών με έναν προορισμό.