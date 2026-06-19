Αποστολή στο Gütersloh της Γερμανίας

Στην έδρα και στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Miele, στο Γκύτερσλο (Gütersloh) της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, η μακρά διαδρομή 127 ετών της εταιρείας συναντά τη σημερινή της παραγωγή. Λίγα μόλις μέτρα χωρίζουν ένα αυτοκίνητο του 1912, σιωπηλό κατάλοιπο μιας σύντομης αλλά φιλόδοξης παρέκκλισης, από τις γραμμές όπου σήμερα παίρνουν μορφή πλυντήρια, σκούπες, ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου και εξαρτήματα που κρύβονται πίσω από τη λειτουργία μιας σύγχρονης οικιακής συσκευής.

Η επίσκεψη στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Miele δεν είναι απλώς μια περιήγηση σε μια βιομηχανική μονάδα. Είναι μια διαδρομή μέσα στον χρόνο, σε έναν χώρο όπου η παραγωγή του σήμερα συνυπάρχει με τη διαδρομή μιας εταιρείας που έκανε τη συνέχεια μέρος της ταυτότητάς της.

Το εταιρικό μουσείο, στην είσοδο του Miele Campus, δίνει από την πρώτη στιγμή τον τόνο. Εδώ, ο χρόνος δεν μένει κλεισμένος σε βιτρίνες, αλλά συνυπάρχει με την παραγωγή. Οι πρώτες βουτυρομηχανές, οι διαχωριστές γάλακτος, τα παλιά πλυντήρια, τα ποδήλατα, οι μοτοσικλέτες και το ιστορικό αυτοκίνητο της Miele στέκουν σαν κρίκοι μιας αλυσίδας που συνεχίζει να μεγαλώνει.

Ο πρώτος διαχωριστής γάλακτος που λειτουργεί ακόμα!

Λίγα βήματα παρακάτω, στο showroom, η εικόνα αλλάζει. Εκεί, οι πιο πρόσφατες συσκευές της εταιρείας, από τις ολοκληρωμένες λύσεις κουζίνας μέχρι τις συνδεδεμένες συσκευές και τα συστήματα που αξιοποιούν αλγορίθμους και αισθητήρες, συνομιλούν με τις ιστορικές μηχανές του μουσείου. Η απόσταση 127 ετών συμπυκνώνεται σε λίγα μέτρα διαδρόμου.

Ανάμεσα στα δύο στέκεται η ίδια φράση: «Immer besser». Το «πάντα καλύτερα» που χαράχθηκε πάνω στα πρώτα προϊόντα της Miele και με τα χρόνια έγινε κάτι περισσότερο από σύνθημα. Έγινε τρόπος λειτουργίας, κριτήριο σχεδιασμού και επιχειρηματική δέσμευση.

Όλα ξεκίνησαν από ένα μικρό εργαστήριο

Η ιστορία της Miele ξεκινά το 1899 στο Herzebrock, κοντά στο Gütersloh. Εκεί, ο μηχανικός Carl Miele και ο έμπορος Reinhard Zinkann ίδρυσαν μια μικρή μονάδα κατασκευής διαχωριστών γάλακτος. Η αρχή ήταν λιτή: έντεκα εργαζόμενοι, τέσσερις τόρνοι, ένα δράπανο και μια αγορά που εκείνη την εποχή είχε άμεση ανάγκη από μηχανές που μπορούσαν να κάνουν την αγροτική εργασία πιο αποτελεσματική.

Το πρώτο προϊόν, ένας φυγοκεντρικός διαχωριστής γάλακτος, απευθυνόταν στα αγροκτήματα της περιοχής. Πολύ γρήγορα προστέθηκε και η βουτυρομηχανή Meteor, ενώ το 1903 η εταιρεία έκανε ένα βήμα που θα καθόριζε την πορεία της: παρουσίασε το μοντέλο A, ένα από τα πρώτα πλυντήρια ρούχων της.

Το 1910 ακολούθησε το πρώτο πλυντήριο της Miele με δικό του ηλεκτρικό κινητήρα. Για την εποχή, η ιδέα ότι μια μηχανή μπορούσε να αναλάβει μια τόσο κοπιαστική οικιακή εργασία ήταν σχεδόν επαναστατική. Αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής στην καθημερινότητα, σε μια Ευρώπη που άρχιζε να εξοικειώνεται με την ηλεκτρική ενέργεια, τη μηχανοποίηση και την υπόσχεση ότι η τεχνολογία μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και κόπο.

Η Miele δεν γεννήθηκε ως εταιρεία οικιακών συσκευών με τη σημερινή έννοια. Έφτασε εκεί βήμα βήμα, μέσα από δοκιμές, παρακάμψεις και στρατηγικές επιλογές. Και ίσως αυτό εξηγεί γιατί η ιστορία της δεν είναι γραμμική, αλλά βιομηχανικά πιο ενδιαφέρουσα.

Οι παρακάμψεις που έφτιαξαν την ταυτότητα

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η γερμανική βιομηχανία αναπτυσσόταν γρήγορα και πολλές εταιρείες δοκίμαζαν διαφορετικές αγορές. Η Miele δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Ανάμεσα στο 1912 και το 1914 κατασκεύασε αυτοκίνητα. Συνολικά παραδόθηκαν 143 οχήματα, όμως η παραγωγή τους απαιτούσε υψηλό κεφάλαιο και το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε σύντομα. Το αυτοκίνητο που βρίσκεται σήμερα στο μουσείο της εταιρείας λειτουργεί σαν υπενθύμιση μιας εποχής όπου η Miele δοκίμαζε ακόμη τα όριά της.

Η επόμενη μεγάλη παρέκκλιση ήρθε με τα ποδήλατα, τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες. Από τη δεκαετία του 1920 και για αρκετές δεκαετίες, οι γραμμές παραγωγής της εταιρείας έβγαζαν και δίτροχα, σε μια περίοδο όπου η προσωπική μετακίνηση γινόταν σταδιακά πιο προσιτή. Η παραγωγή κορυφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και σταμάτησε το 1960.

Αυτές οι διαδρομές σήμερα μπορεί να μοιάζουν μακρινές από τον κόσμο των οικιακών συσκευών, όμως έχουν τη σημασία τους. Δείχνουν μια εταιρεία που δεν φοβήθηκε να πειραματιστεί, αλλά τελικά αποφάσισε να συγκεντρωθεί εκεί όπου μπορούσε να χτίσει βαθιά τεχνογνωσία. Η σημερινή Miele προέκυψε όχι μόνο από όσα επέλεξε να κάνει, αλλά και από όσα επέλεξε να αφήσει πίσω.

Η επιστροφή στο σπίτι

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ευρωπαϊκή καθημερινότητα άλλαζε. Το σπίτι γινόταν κέντρο τεχνολογικής ανανέωσης. Οι οικιακές συσκευές έπαυαν να είναι πολυτέλεια και άρχισαν να θεωρούνται εργαλεία μιας νέας, πιο άνετης ζωής.

Η Miele βρέθηκε ακριβώς σε αυτό το σημείο καμπής. Το 1953 παρουσίασε ένα από τα πρώτα πλυντήρια της εμπρόσθιας φόρτωσης, ενώ το 1958 κυκλοφόρησε το πρώτο ηλεκτρικό οικιακό στεγνωτήριο ρούχων.

Το 1963 ακολούθησε το πλυντήριο πιάτων G 45, σε μια αγορά που άρχιζε να αποδέχεται ότι ακόμη και το πλύσιμο των πιάτων μπορούσε να περάσει στη μηχανή.

Το πλυντήριο πιάτων G 45

Από εκεί και μετά, η εταιρεία άρχισε να εδραιώνει την εικόνα που έχει σήμερα. Μια εικόνα που βασίζεται λιγότερο στην ταχύτητα με την οποία εμφανίζει νέα προϊόντα και περισσότερο στη διάρκεια, στη μηχανική αξιοπιστία και στη λεπτομέρεια.

Αυτό γίνεται εμφανές και στο μουσείο. Η μία συσκευή μετά την άλλη δείχνει πώς η Miele πέρασε από τις πρώτες μηχανές πλύσης σε πιο σύνθετα συστήματα, από τις μηχανικές λειτουργίες στους ηλεκτρονικούς ελέγχους και από την απλή αντοχή στην ευφυή λειτουργία.

Το μουσείο ως καθρέφτης μιας βιομηχανικής κουλτούρας

Στο Μουσείο της Miele

Το Miele Museum στο Gütersloh άνοιξε το 1987 και αφηγείται περισσότερα από 125 χρόνια ιστορίας. Δεν είναι όμως ένα μουσείο που περιορίζεται σε νοσταλγία. Η δύναμή του βρίσκεται στο ότι δείχνει πώς η τεχνολογία μπήκε σταδιακά στην καθημερινότητα και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι φροντίζουν το σπίτι τους.

Οι παλιές συσκευές έχουν κάτι χειροπιαστό. Βλέπει κανείς το βάρος των υλικών, τη μηχανική λογική, τη σταδιακή εξέλιξη της μορφής. Ένα πρώιμο πλυντήριο θυμίζει περισσότερο εργαλείο εργαστηρίου παρά οικιακή συσκευή.

Ένα μεταγενέστερο μοντέλο δείχνει πώς η μηχανή μεταφέρθηκε από το υπόγειο και το βοηθητικό χώρο στην κουζίνα ή στο μπάνιο.

Ένα παλιό πλυντήριο πιάτων αποτυπώνει την εποχή που η αυτοματοποίηση άρχισε να γίνεται μέρος της αστικής ζωής.

Και ύστερα έρχονται οι πιο πρόσφατες καινοτομίες: ο κάδος «κηρήθρας» που παρουσιάστηκε το 2001, σχεδιασμένος ώστε τα ρούχα να γλιστρούν πάνω σε ένα λεπτό στρώμα νερού και να φθείρονται λιγότερο.

Ο φούρνος Dialogue, που παρουσιάστηκε το 2017 και εισήγαγε έναν διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Η Generation 7000, που το 2019 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία εντοιχιζόμενων συσκευών στην ιστορία της εταιρείας.

Το μουσείο λειτουργεί τελικά σαν υπενθύμιση ότι η καινοτομία στη Miele σπάνια παρουσιάζεται ως εντυπωσιασμός για τον εντυπωσιασμό. Συνήθως συνδέεται με ένα πρακτικό ερώτημα: πώς θα κρατήσει περισσότερο η συσκευή, πώς θα προστατευτεί καλύτερα το ύφασμα, πώς θα γίνει πιο σταθερό το αποτέλεσμα, πώς θα περιοριστεί η φθορά.

Μέσα στο εργοστάσιο

Αν το μουσείο δείχνει από πού ξεκίνησε η Miele, το εργοστάσιο του Gütersloh δείχνει πώς αντιλαμβάνεται σήμερα τη βιομηχανική παραγωγή.

Η μονάδα λειτουργεί από το 1907, στην έδρα της εταιρείας, και αποτελεί το κέντρο ικανότητας του ομίλου για τη φροντίδα ρούχων. Εκεί παράγονται πλυντήρια εμπρόσθιας φόρτωσης και πλυντήρια-στεγνωτήρια, ενώ στο ίδιο παραγωγικό οικοσύστημα αναπτύσσονται και κατασκευάζονται μεταλλικά εξαρτήματα, χυτά μέρη, πρεσαριστά τμήματα και εμαγιέ επιφάνειες που τροφοδοτούν και άλλες μονάδες της εταιρείας.

Η εικόνα που μένει από την επίσκεψη δεν είναι μόνο οι γραμμές συναρμολόγησης. Είναι ο βαθμός ελέγχου. Η Miele διατηρεί εσωτερικά κρίσιμα στάδια της παραγωγής, από την κατεργασία μετάλλων έως την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μονάδων. Αυτό είναι ξεκάθαρα μέρος της φιλοσοφίας της.

Σε μια εποχή όπου μεγάλο μέρος της βιομηχανίας βασίζεται σε κατακερματισμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, η Miele επιμένει σε υψηλό βαθμό καθετοποίησης.

Η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της λογικής βρίσκεται στο τμήμα ηλεκτρονικών. Εκεί, σε ιδιαίτερα αυτοματοποιημένες γραμμές, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μονάδες ελέγχου που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις συσκευές της εταιρείας. Πρόκειται για τα «νεύρα» μιας σύγχρονης συσκευής: τα κυκλώματα, τους ελεγκτές και τα συστήματα που καθορίζουν πώς αντιδρά ένα πλυντήριο, πώς λειτουργεί ένας φούρνος, πώς επικοινωνεί μια συσκευή με το app, πώς διαβάζει δεδομένα και πώς προσαρμόζει τη λειτουργία της.

Αυτό που για τον καταναλωτή εμφανίζεται ως ευκολία, ακρίβεια ή «έξυπνη» λειτουργία, στο εργοστάσιο μεταφράζεται σε σχεδιασμό, δοκιμές, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και αυστηρό έλεγχο ποιότητας.

Η τεχνολογία πίσω από την καθημερινότητα

Στο showroom, η βιομηχανική λογική του εργοστασίου αποκτά πιο οικεία μορφή. Εκεί, ο επισκέπτης βλέπει πώς η Miele μεταφράζει την τεχνογνωσία της σε προϊόντα που απευθύνονται στο σύγχρονο σπίτι.

Στην κατηγορία της φροντίδας ρούχων, τεχνολογίες όπως το TwinDos και το QuickPowerWash δείχνουν την προσπάθεια της εταιρείας να συνδυάσει ακρίβεια, οικονομία και απόδοση. Το TwinDos αναλαμβάνει την αυτόματη δοσομέτρηση απορρυπαντικού, προσθέτοντας τη σωστή ποσότητα τη σωστή στιγμή. Το QuickPowerWash απαντά στην ανάγκη για γρήγορη πλύση χωρίς να υποχωρεί η απόδοση.

Στα πλυντήρια πιάτων, το AutoDos με PowerDisk κινείται στην ίδια λογική, αυτοματοποιώντας τη δοσομέτρηση απορρυπαντικού ανάλογα με τον κύκλο. Στους φούρνους, λειτουργίες όπως το HydroClean και η επίστρωση PerfectClean δείχνουν ότι η ευκολία δεν αφορά μόνο το μαγείρεμα, αλλά και το καθάρισμα που ακολουθεί.

Στις σκούπες, η επιμονή της Miele στις σακούλες αποτελεί συγκεκριμένη επιλογή υπέρ της υγιεινής, της σταθερής απόδοσης και του φιλτραρίσματος. Με το σύστημα AirClean, η εταιρεία συνεχίζει να υπερασπίζεται μια κατηγορία που για πολλούς καταναλωτές παραμένει συνδεδεμένη με μεγαλύτερη καθαρότητα στη χρήση.

Πίσω από κάθε τέτοια λειτουργία υπάρχει μια κοινή ιδέα: η τεχνολογία πρέπει να φαίνεται λιγότερο ως επίδειξη και περισσότερο ως αποτέλεσμα. Να κάνει κάτι καλύτερα, πιο σταθερά, πιο απαλά ή για μεγαλύτερο διάστημα.

Από τη μηχανική αντοχή στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Miele δεν περιορίζεται πλέον στη μηχανική ποιότητα. Η επόμενη φάση της περνά από τη διασύνδεση, το λογισμικό και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι συνδεδεμένες συσκευές, το Miele App, οι λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου και οι υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα αλλάζουν τη σχέση του χρήστη με τη συσκευή. Ένας φούρνος μπορεί να αναγνωρίζει φαγητά και να προτείνει ρυθμίσεις. Ένα σύστημα μπορεί να βοηθά στη διάγνωση βλαβών. Μια επαγγελματική συσκευή μπορεί να παρακολουθείται πιο αποτελεσματικά και να συντηρείται προληπτικά.

Η πρόκληση για μια εταιρεία σαν τη Miele είναι να ενσωματώσει αυτές τις τεχνολογίες χωρίς να χάσει το στοιχείο που την έκανε αναγνωρίσιμη: την εμπιστοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι και τα δεδομένα έχουν αξία μόνο αν υπηρετούν την ίδια υπόσχεση με τα πρώτα μηχανικά προϊόντα της εταιρείας, δηλαδή καλύτερη λειτουργία, μεγαλύτερη διάρκεια και πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα.

Με αυτή την έννοια, το «Immer besser» αποκτά νέο περιεχόμενο. Δεν σημαίνει πλέον μόνο καλύτερα υλικά ή πιο ανθεκτικά μοτέρ. Σημαίνει και καλύτερο λογισμικό, πιο έξυπνη διάγνωση, πιο ακριβή λειτουργία, πιο ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης.

Η Miele σήμερα

Το 2025 ο όμιλος Miele κατέγραψε τζίρο 5,16 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,3%, σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Απασχολεί περίπου 23.000 εργαζομένους παγκοσμίως και διαθέτει δίκτυο 19 παραγωγικών μονάδων, με παρουσία μέσω θυγατρικών ή εισαγωγέων σε περίπου 100 χώρες και περιοχές.

Η εταιρεία παραμένει υπό τον έλεγχο των οικογενειών Miele και Zinkann, με την τέταρτη γενιά στο τιμόνι και ποσοστά 51% και 49% αντίστοιχα. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση μεγάλης ευρωπαϊκής βιομηχανίας που εξακολουθεί να λειτουργεί με οικογενειακή ιδιοκτησία, μακροπρόθεσμη στρατηγική και έντονη αίσθηση συνέχειας.

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Miele μένει αμετακίνητη. Αντιθέτως, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πιέσεις που αλλάζουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία: κόστος παραγωγής, μεταβαλλόμενη ζήτηση, διεθνή ανταγωνισμό, ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, απαιτήσεις βιωσιμότητας.

Πρόσφατα, ολοκλήρωσε πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητας, συνεχίζει να επενδύει στη Γερμανία και εκσυγχρονίζει μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου της με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική διαδρομή

Στην Ελλάδα, η Miele Ελλάς έχει παρουσία από το 1971, με πορεία άνω των πέντε δεκαετιών στην premium αγορά οικιακών συσκευών. Μέσα σε αυτό το διάστημα, συνδέθηκε με την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών, από πλήρως αυτόματα πλυντήρια πιάτων έως συστήματα αυτόματης δοσομέτρησης και λύσεις διασυνδεδεμένων συσκευών μέσω του Miele App.

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσία της στην ελληνική αγορά ενισχύθηκε μέσα από τη δημιουργία ιδιόκτητων Miele Experience Centers, την ανανέωση του δικτύου συνεργατών και τη μεταφορά των κεντρικών γραφείων της στη Λεωφόρο Κηφισίας. Από το 2025, η ελληνική θυγατρική έχει αναλάβει και τη διοίκηση του Miele Cluster Adria Aegean, με ευθύνη για οκτώ χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Η αξία της διάρκειας

Βγαίνοντας από το εργοστάσιο του Gütersloh, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η εικόνα μιας μεγάλης βιομηχανικής εγκατάστασης. Είναι η αίσθηση ότι η Miele έχει χτίσει την ταυτότητά της πάνω σε μια μάλλον αντισυμβατική ιδέα για την εποχή μας: ότι η διάρκεια εξακολουθεί να έχει αξία.

Σε μια αγορά που συχνά κινείται με τον ρυθμό του γρήγορου λανσαρίσματος και της γρήγορης αντικατάστασης, η Miele επιμένει να μιλά για προϊόντα που δοκιμάζονται με ορίζοντα πολλών ετών χρήσης. Αυτό δεν είναι εύκολη υπόσχεση, ούτε φθηνή. Προϋποθέτει υλικά, μηχανική ακρίβεια, εργαστηριακές δοκιμές, έλεγχο παραγωγής, service, ανταλλακτικά και μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Από τον πρώτο διαχωριστή γάλακτος του 1899 μέχρι τις σημερινές συνδεδεμένες συσκευές, η Miele έχει αλλάξει πολλές φορές μορφή. Έχει φτιάξει πλυντήρια, σκούπες, πλυντήρια πιάτων, φούρνους, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, ακόμη και αυτοκίνητα. Έχει περάσει από τη μηχανική εποχή στην ηλεκτρονική και τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό που δεν άλλαξε είναι η ανάγκη να αποδεικνύει κάθε φορά το ίδιο πράγμα: ότι το «πάντα καλύτερα» δεν είναι απλώς μια φράση πάνω σε ένα ιστορικό προϊόν του μουσείου, αλλά μια υπόσχεση που πρέπει να ξανακερδίζεται σε κάθε νέα συσκευή, σε κάθε γραμμή παραγωγής και σε κάθε σπίτι όπου μπαίνει το όνομα Miele.