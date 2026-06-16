Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.456,73 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,24%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 31,72 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,45%), της Viohlaco (+1,32%) και της Πειραιώς (-1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,50%), της Aktor (-1,31%) και της Aegean Airlines (-0,86%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 42 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Λανακάμ(κ) (+8,82%) και Παϊρης (+3,46%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Prodea (-28,81%) και Elinoil (-3,10%).