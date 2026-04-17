Η Uber αυξάνει τη συμμετοχή της στη Delivery Hero, αποκτώντας ποσοστό 4,5% από την Prosus, βασικό μέτοχο της Just Eat Takeaway, έναντι περίπου 270 εκατ. ευρώ.

Με τη νέα αυτή κίνηση, η συνολική συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας στη γερμανική Delivery Hero διαμορφώνεται περίπου στο 7%, μετά και την αγορά μετοχών αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων τον Μάιο του 2024.

Η Uber έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι μέσα στη χρονιά σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το Uber Eats στην Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά delivery περνά σε φάση συγκέντρωσης.

20 ευρώ ανα μετοχή

Σε ανακοίνωσή της, η Delivery Hero σημειώνει ότι η Uber απέκτησε επιπλέον 13.582.342 μετοχές από την Prosus, που αντιστοιχούν περίπου στο 4,5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Uber θα καταβάλει 20 ευρώ ανά μετοχή, τιμή χαμηλότερη από το κλείσιμο της μετοχής της Delivery Hero την Πέμπτη. Ωστόσο, σύμφωνα με την Prosus, το τίμημα αντιστοιχεί σε premium 22% σε σχέση με τη μέση τιμή της μετοχής κατά τον τελευταίο μήνα.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την πρόταση που υπέβαλε πέρυσι η Prosus για την εξαγορά της ευρωπαϊκής Just Eat Takeaway.com έναντι 4,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η εξαγορά αυτή βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανέφερε ότι θα ενέκρινε τη συμφωνία υπό την προϋπόθεση η Prosus να μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή της στη Delivery Hero.

Ο CEO και συνιδρυτής της Delivery Hero, Niklas Östberg, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε την επιπλέον επένδυση της Uber στη Delivery Hero. Ως παγκόσμιος ηγέτης της τεχνολογίας, η ενισχυμένη θέση της Uber αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση της πλατφόρμας μας, της στρατηγικής μας και της διαρκούς προσπάθειάς μας να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους.»



