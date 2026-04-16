Είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Funky Buddha επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη μέχρι σήμερα αναπτυξιακή της πορεία, μετατρέποντας ένα ισχυρό εγχώριο αποτύπωμα σε πιο διευρυμένη διεθνή παρουσία.

Το brand του Ομίλου Altex αξιοποιεί την επέτειο των δύο δεκαετιών ως αφετηρία για να αναδείξει το επόμενο βήμα του, με αιχμές την omnichannel ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη διείσδυση σε νέες αγορές, σε μια περίοδο όπου η μόδα αναζητά συνδυασμό ταυτότητας, εμπειρίας και κλίμακας.

Η πορεία της Funky Buddha ξεκίνησε το 2006, με βασικά στοιχεία το πάθος, τη δημιουργικότητα και μια σαφή στόχευση γύρω από τη σύγχρονη lifestyle κουλτούρα. Από τα πρώτα της βήματα επένδυσε στην αυθεντικότητα και την προσωπική έκφραση, χτίζοντας ανδρικές συλλογές που συνέδεσαν την άνεση με το σύγχρονο design και την προσιτή τιμή. Η είσοδός της στην ελληνική αγορά λιανικής το 2013, μέσα από τη δημιουργία των πρώτων καταστημάτων, αποτέλεσε κομβικό σημείο, καθώς ενίσχυσε σημαντικά την αναγνωρισιμότητα του brand και δημιούργησε τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Η στροφή στο digital και το omnichannel μοντέλο

Η συνέχεια ήρθε με διεύρυνση του προϊοντικού αποτυπώματος και με ακόμη ισχυρότερη ψηφιακή παρουσία. Το 2015 η Funky Buddha παρουσίασε τις πρώτες συλλογές γυναικείας ένδυσης, ενώ την ίδια περίοδο εγκαινίασε και το ηλεκτρονικό της κατάστημα, επενδύοντας από νωρίς σε μια περισσότερο digital-first στρατηγική. Μέχρι το 2019 είχε ήδη διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο, ενοποιώντας τα φυσικά και ψηφιακά κανάλια πώλησης σε μια ενιαία εμπειρία για τον καταναλωτή.

Παράλληλα, ενίσχυσε το δίκτυο χονδρικής και άνοιξε περισσότερο τον βηματισμό της προς τις ευρωπαϊκές αγορές μέσω marketplaces.

Η περίοδος της πανδημίας λειτούργησε ως επιταχυντής για το ψηφιακό της αποτύπωμα. Σε μια συγκυρία που πίεσε συνολικά το λιανεμπόριο, η εταιρεία επέλεξε να δει τις ανατροπές της αγοράς ως ευκαιρία για περαιτέρω διεύρυνση του ηλεκτρονικού της καταστήματος και αναβάθμιση της online εμπειρίας του πελάτη.

Η επιλογή αυτή αποτυπώθηκε στις επιδόσεις του 2021, όταν η στρατηγική ψηφιακής ενίσχυσης οδήγησε σε αποτελέσματα ρεκόρ και επιβεβαίωσε ότι το brand μπορούσε να αναπτύσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε ένα πολυκαναλικό περιβάλλον.

Τα επόμενα χρόνια, η Funky Buddha έδωσε αυξημένο βάρος και στη διάσταση της βιωσιμότητας, ενσωματώνοντάς την πιο συστηματικά στη στρατηγική της. Η δημοσίευση του πρώτου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2023 σηματοδότησε μια πιο οργανωμένη προσέγγιση στο ESG αποτύπωμα της εταιρείας.

Από το 2024, μάλιστα, η προσπάθεια αυτή συνδέθηκε και με την αναβάθμιση των φυσικών καταστημάτων, μέσα από ανακαινίσεις, χρήση οικολογικών υλικών και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου χώρου λιανικής, που θα συνδυάζει τεχνολογία, λειτουργικότητα και μια πιο προσωποποιημένη αγοραστική εμπειρία.

Η επέκταση σε νέες αγορές

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη έναν σταθμό στη διεθνή επέκταση του brand. Η Funky Buddha ενίσχυσε τη φυσική της παρουσία τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, με τη Ρουμανία να ξεχωρίζει ως μία από τις σημαντικότερες αγορές της χρονιάς, καθώς εκεί άνοιξαν τρία νέα καταστήματα και τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό κατάστημα funky-buddha.ro. Την ίδια περίοδο έκανε τα πρώτα της βήματα και σε δύο ακόμη αγορές, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Γεωργία, όπου λειτούργησαν τα πρώτα σημεία πώλησης.

Το άνοιγμα πέρα από την Ευρώπη

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η κίνηση προς τη Νότια Αφρική, καθώς σηματοδοτεί επέκταση πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Το πρώτο κατάστημα στο Κέιπ Τάουν, σε συνδυασμό με το λανσάρισμα του ηλεκτρονικού καταστήματος funky-buddha.co.za, διαμόρφωσε μια πλήρη omnichannel παρουσία σε μια αγορά που η εταιρεία θεωρεί ότι έχει αναπτυξιακό βάθος και πολιτισμική εγγύτητα με το DNA του brand.

Για την εταιρεία, η Νότια Αφρική λειτουργεί ως ένδειξη ότι το μοντέλο της μπορεί να αποκτήσει διεθνή εφαρμογή και σε αγορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις στο επίπεδο της καταναλωτικής κουλτούρας και της τοποθέτησης του brand.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALTEX A.E., Νίκο Αλεξίου: «Είκοσι χρόνια Funky Buddha δεν είναι απλώς μια επέτειος για τον Όμιλο — είναι, πάνω από όλα, η ιστορία των ανθρώπων μας. Των ανθρώπων που έχτισαν αυτό το brand με πάθος, επιμονή και αφοσίωση, μέρα με τη μέρα, συλλογή με συλλογή, κατάστημα με κατάστημα. Η ανάπτυξή μας συνεχίζεται δυναμικά και στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, με το άνοιγμα νέων καταστημάτων στη Νότια Αφρική και στη Γεωργία μέσα στο 2026, διατηρώντας στο επίκεντρο τον καταναλωτή και την εμπειρία του σε κάθε σημείο επαφής».

Στην ίδια κατεύθυνση, η διοίκηση συνδέει την αναπτυξιακή πορεία του brand με τον ανθρώπινο παράγοντα, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις ομάδες που βρίσκονται στα καταστήματα, αλλά και σε όσους συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση κάθε συλλογής. Όπως ανέφερε ο ίδιος, «Σε μια εταιρεία που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη και ευημερία των ανθρώπων της, γνωρίζουμε ότι η πραγματική μας δύναμη βρίσκεται στα πρόσωπα που συναντά ο πελάτης μας σε κάθε κατάστημα, στις ομάδες που σχεδιάζουν, παράγουν και παραδίδουν κάθε συλλογή, στους ανθρώπους που κάθε μέρα δίνουν ζωή σε αυτό που εμείς ονομάζουμε Funky Buddha. Τους ευχαριστώ όλους – παλιούς και νέους, όσους ξεκίνησαν μαζί μας και όσους μπήκαν αργότερα στη διαδρομή. Αυτή η επέτειος ανήκει σε εσάς».

Το αποτύπωμα σήμερα και η επόμενη ημέρα

Σήμερα, η Funky Buddha διαθέτει 250 σημεία διανομής και περισσότερα από 80 σημεία πώλησης σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία και Νότια Αφρική. Το αποτύπωμα αυτό αποτυπώνει μια πορεία που ξεκίνησε από την ελληνική αγορά και εξελίχθηκε σε στρατηγική επέκτασης με πολλαπλά κανάλια, μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά και πιο οργανωμένη επένδυση στη βιωσιμότητα και την τεχνολογία. Στα 20 χρόνια παρουσίας της, η Funky Buddha επιχειρεί να δείξει ότι διαθέτει όχι μόνο ισχυρό brand awareness, αλλά και την υποδομή για να στηρίξει το επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξής της.