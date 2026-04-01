Η Nike βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γιατί καταρρέουν οι μετοχές της, παρότι το πρώτο οικονομικό τρίμηνο ανακοίνωσε έσοδα και καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street.

Με έσοδα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Φεβρουάριο, βλέπει τις μετοχές της σε ελεύθερη πτώση, γεγονός που απέδωσε στις δύσκολες συνθήκες στην αγορά της Κίνας, αλλά και στις παγκόσμιες εξελίξεις, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτοί οι παράγοντες υπερίσχυσαν της ανθεκτικότητας των κύριων δραστηριοτήτων της στη Βόρεια Αμερική, που αντιπροσωπεύει περίπου το 45% των παγκόσμιων εσόδων της.

Έτσι, η Nike αναμένει μείωση των εσόδων 2% έως 4% σε σχέση με το 2025, προσθέτοντας πως οι πωλήσεις στην Κίνα θα σημειώσουν πτώση περίπου 20%, ενώ τα κέρδη θα παραμείνουν «σταθερά».

Οι Financial Times έγραψαν ότι η παραπάνω εξέλιξη έρχεται λίγο μετά τη δέσμευση του CEO της Nike, Elliott Hill, πως η εταιρεία αναμένει ανάκαμψη σε διάφορους τομείς που δραστηριοποιείται.

Ο οικονομικός διευθυντής Μάθιου Φρεντ, μιλώντας σε αναλυτές, δήλωσε ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει γίνει «όλο και πιο δυναμικό», προσθέτοντας: «Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτη μεταβλητότητα λόγω των αναταραχών στη Μέση Ανατολή, της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν είτε το κόστος των πρώτων υλών είτε τη συμπεριφορά των καταναλωτών».

Επίσης, σχολιάζοντας την πτώση των μετοχών, υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν απόθεμα προϊόντων σε Ευρώπη και Αφρική, ενώ ακόμη δεν έχει παρατηρηθεί αντίδραση των καταναλωτών στη Βόρεια Αμερική, κάτι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.